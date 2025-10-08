HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghẹt thở giải cứu 2 du khách Hà Lan lạc giữa rừng

Đức Nghĩa - Hoàng Phúc

(NLĐO) - Hai du khách Hà Lan đi lạc giữa rừng Quảng Trị, được công an và người dân giải cứu sau 3 giờ tìm kiếm.

Nghẹt thở giải cứu du khách Hà Lan lạc giữa rừng Quảng Trị nhờ Google Maps - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng địa phương xã Cồn Tiên giải cứu 2 du khách Hà Lan gặp nạn

Ngày 8-10, trung tá Võ Quang Tiễn - Phó trưởng Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) - cho biết lực lượng công an xã cùng người dân địa phương vừa giải cứu thành công 2 du khách người Hà Lan bị lạc giữa rừng khi di chuyển bằng xe mô tô phân khối lớn.

Trước đó, người dân đi rừng về phát hiện 2 du khách gặp nạn tại khu vực thôn Khe Me, cách khu dân cư cuối cùng khoảng 7km, nên đã báo chính quyền. Cả hai người nước ngoài cho biết họ đi xe mô tô từ Hà Nội, dự định men theo chỉ đường Google Maps để vào phía Nam du lịch, nhưng vô tình rẽ nhầm vào đường mòn trong rừng.

Do trời tối và mưa lớn, địa hình trơn trượt khiến hai chiếc mô tô bị rơi xuống vực. Rất may, cả hai chỉ bị thương nhẹ.

Nghẹt thở giải cứu du khách Hà Lan lạc giữa rừng Quảng Trị nhờ Google Maps - Ảnh 2.

Hai du khách Hà Lan vui mừng vì được giải cứu sau nhiều giờ bị lạc và gặp nạn

Nhận tin báo, Công an xã Cồn Tiên huy động khoảng 10 người gồm công an và dân quân, mang theo phương tiện để tiếp cận hiện trường. Đường vào rừng lầy lội, dốc đứng nên phương tiện thông thường không thể di chuyển. Sau hơn ba giờ băng rừng, đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được hai du khách và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Hai du khách sau đó được hỗ trợ di chuyển về xã Cam Lộ nghỉ ngơi và sửa xe. Một trong hai mô tô bị hư hộp số do va đập khi rơi xuống vực.

Trung tá Võ Quang Tiễn cho biết việc cứu hộ không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện tình người, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở và lòng hiếu khách của người dân địa phương. "Giữa rừng sâu, trời tối và mưa lớn, nhưng ai cũng cố gắng vì an toàn của hai du khách. Khi họ ôm cảm ơn và xin chụp ảnh chung, mọi người đều thấy ấm lòng" - trung tá Tiễn nói.

Sau sự cố, hai du khách đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an xã và người dân Cồn Tiên trước khi tiếp tục hành trình vào Nam.

Tin liên quan

TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO) - Đoàn công tác TP HCM đã đến Quảng Trị, trao 5 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và giúp nhiều hộ dân dựng lại nhà cửa bị sập, hư hỏng nặng.

Nữ hiệu trưởng nói gì về khay cơm 25.000 đồng gây "bão" ở Quảng Trị?

(NLĐO) - Nữ hiệu trưởng ở Quảng Trị thừa nhận suất ăn chưa đạt yêu cầu và giải thích lý do vụ bữa cơm 25.000 đồng của học sinh tiểu học đang gây tranh cãi.

Hết 15 ngày tạm đình chỉ, nữ hiệu phó Đỗ Thị Hồng Huế có trở lại trường?

(NLĐO) - Phụ huynh cho rằng đã mất niềm tin vào cách quản lý bếp ăn bán trú của bà Đỗ Thị Hồng Huế, nhất là sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn.

Quảng Trị khu vực nguy hiểm người nước ngoài xe mô tô lực lượng cứu hộ đi lạc vào rừng giải cứu du khách xã Cồn Tiên du khách Hà Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo