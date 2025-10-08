Lực lượng chức năng địa phương xã Cồn Tiên giải cứu 2 du khách Hà Lan gặp nạn

Ngày 8-10, trung tá Võ Quang Tiễn - Phó trưởng Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) - cho biết lực lượng công an xã cùng người dân địa phương vừa giải cứu thành công 2 du khách người Hà Lan bị lạc giữa rừng khi di chuyển bằng xe mô tô phân khối lớn.

Trước đó, người dân đi rừng về phát hiện 2 du khách gặp nạn tại khu vực thôn Khe Me, cách khu dân cư cuối cùng khoảng 7km, nên đã báo chính quyền. Cả hai người nước ngoài cho biết họ đi xe mô tô từ Hà Nội, dự định men theo chỉ đường Google Maps để vào phía Nam du lịch, nhưng vô tình rẽ nhầm vào đường mòn trong rừng.

Do trời tối và mưa lớn, địa hình trơn trượt khiến hai chiếc mô tô bị rơi xuống vực. Rất may, cả hai chỉ bị thương nhẹ.

Hai du khách Hà Lan vui mừng vì được giải cứu sau nhiều giờ bị lạc và gặp nạn

Nhận tin báo, Công an xã Cồn Tiên huy động khoảng 10 người gồm công an và dân quân, mang theo phương tiện để tiếp cận hiện trường. Đường vào rừng lầy lội, dốc đứng nên phương tiện thông thường không thể di chuyển. Sau hơn ba giờ băng rừng, đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được hai du khách và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Hai du khách sau đó được hỗ trợ di chuyển về xã Cam Lộ nghỉ ngơi và sửa xe. Một trong hai mô tô bị hư hộp số do va đập khi rơi xuống vực.

Trung tá Võ Quang Tiễn cho biết việc cứu hộ không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện tình người, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở và lòng hiếu khách của người dân địa phương. "Giữa rừng sâu, trời tối và mưa lớn, nhưng ai cũng cố gắng vì an toàn của hai du khách. Khi họ ôm cảm ơn và xin chụp ảnh chung, mọi người đều thấy ấm lòng" - trung tá Tiễn nói.

Sau sự cố, hai du khách đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an xã và người dân Cồn Tiên trước khi tiếp tục hành trình vào Nam.