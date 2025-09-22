HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nghi án con trai sát hại mẹ, tấn công chị gái

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Vụ án mạng xảy ra tại phường Long Hương (TP HCM) khiến người mẹ tử vong, người chị gái trọng thương. Nghi can được xác định là người con trai

Ngày 22-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM phối hợp Công an phường Long Hương, TP HCM điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tại phường Long Hương (được sáp nhập từ xã Tân Hưng (thành phố Bà Rịa), phường Kim Dinh và phường Long Hương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Hiện trường là căn nhà cấp 4 nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh Quốc lộ 51. Nghi can được xác định là V.V.H. (34 tuổi, ngụ phường Long Hương), từng nghiện ma túy và mới hoàn thành cai nghiện trở về địa phương.

Nghi án con trai sát hại mẹ, tấn công chị gái- Ảnh 1.

Đường vào nhà nạn nhân, khu vực hiện trường vụ án mạng. Ảnh: L.N.

Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, H. dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt mẹ ruột là bà N.T.N. (62 tuổi), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chị gái của H. là V.T.N. (37 tuổi), sống chung nhà, cũng bị chém gây thương tích. Ngoài ra, H. còn chém chết một con chó, 1 con còn lại bị thương.

Sau khi gây án, H. vứt dao trong vườn cây gần nhà. Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, bắt giữ nghi can. Còn chị N. được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tin liên quan

Truy tố người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân

Truy tố người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân

(NLĐO)- Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm

5 doanh nghiệp trình báo, công an theo dõi và bắt nhóm chuyên trộm tài sản để trong cốp xe

(NLĐO)-Lợi dụng người lao động để tiền, nón bảo hiểm trong cốp xe máy, nhóm đối tượng thanh thiếu niên đã gây ra nhiều vụ trộm cắp

Đồng Nai nhiều nơi ngập nặng sau mưa lớn, xe ô tô lật ngang

(NLĐO)- Cơn mưa lớn đêm qua khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Biên Hòa cũ ngập nặng, xe cộ di chuyển khó khăn

