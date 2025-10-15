HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nghị lực phi thường của 2 tân binh World Cup

Đông Linh

World Cup 2026 được mở rộng với 48 đội tuyển tham dự, biến giấc mơ thành hiện thực với nhiều tân binh như Uzbekistan hay Cape Verde

Hai đội bóng đến từ sa mạc Trung Á và đảo quốc nhỏ bé giữa Đại Tây Dương mênh mông kể lại hai câu chuyện khác biệt nhưng cùng chung tính cách: Nghị lực phi thường.

Khát vọng 3 thập kỷ

Rời khỏi Liên Xô năm 1991, Uzbekistan luôn mang trong mình giấc mơ dự World Cup bóng đá. Họ từng nhiều lần đến rất gần đấu trường lớn này, như hồi vòng loại 2014 chỉ dừng bước khi đối đầu Jordan ở loạt sút luân lưu nghiệt ngã.

Không chấp nhận buông bỏ, Uzbekistan tiếp tục đầu tư có chiến lược, không ồn ào và bền bỉ, cho hành trình World Cup. Chính sách phát triển bóng đá trẻ được Uzbekistan đẩy mạnh từ đầu thập niên 2010, với việc nâng cấp học viện bóng đá quốc gia và khuyến khích cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Nhiều cầu thủ trẻ như Eldor Shomurodov, Jaloliddin Masharipov hay Oston Urunov đã trưởng thành từ môi trường ấy.

Nghị lực phi thường của 2 tân binh World Cup - Ảnh 1.

Vượt qua nhiều đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn, Cape Verde sẽ góp mặt tại World Cup 2026. Ảnh: GULFTIMES

Đến vòng loại World Cup 2026, Uzbekistan trình làng một tập thể gắn kết, kỷ luật, có bản sắc riêng thay vì dựa vào các ngôi sao đơn lẻ. Thành công của họ là minh chứng cho sự kiên định - một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, không dư dả tài nguyên thể thao nhưng vẫn biết cách tích lũy từng bước để vươn lên. Với người Uzbekistan, tấm vé đến World Cup 2026 không chỉ là chiến thắng thể thao mà còn là lời khẳng định vị thế mới của đất nước Trung Á từng bị lãng quên.

Phép mầu giữa Đại Tây Dương

Cách nửa vòng trái đất, Cape Verde - quốc gia chỉ có hơn 500.000 dân - viết nên câu chuyện đầy màu sắc cổ tích. Trong suốt nhiều thập kỷ, đảo quốc nhỏ bé này chỉ được biết đến nhờ âm nhạc và những ngư dân mưu sinh giữa biển khơi. Tuy vậy, bóng đá - tưởng chỉ là thú vui mỗi dịp cuối tuần - đã trở thành niềm tự hào dân tộc.

Cape Verde không có nhiều sân vận động hiện đại, không có giải vô địch mạnh và phần lớn tuyển thủ sinh ra hoặc trưởng thành ở châu Âu. Song, chính cộng đồng kiều dân ấy lại là nguồn lực vô giá. Họ mang tinh thần chiến đấu của quê hương vào từng trận vòng loại châu Phi, vượt qua cả "ông lớn" Cameroon từng 8 lần dự World Cup, hay các đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều như Libya, Angola…

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Eswatini rạng sáng 14-10 vang lên, cả quốc đảo rộng chỉ hơn 4.000 km2 như vỡ òa. Từ những bãi cát ven biển Santiago đến thủ đô Praia, người dân đổ ra đường ăn mừng. Với họ, World Cup không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là ước mơ được thế giới biết đến, được tự hào rằng một đất nước nhỏ bé vẫn có thể làm nên điều lớn lao.

Với sự góp mặt của Uzbekistan và Cape Verde, World Cup 2026 vì thế sẽ không chỉ có những "gã khổng lồ" tranh bá mà còn có những câu chuyện truyền cảm hứng. Nơi đó, lá cờ của quốc gia vùng sa mạc Uzbekistan sẽ tung bay trên vùng đất tuyết trắng Bắc Mỹ. Giai điệu dân ca vui tươi của Cape Verde dập dồn tiếng sóng biển cũng sẽ vang lên giữa sân cỏ thế giới. 

Uzbekistan góp mặt tại World Cup 2026 với sự bền bỉ của niềm tin vô bờ bến "có đi, ắt có đến", trong khi Cape Verde đến đấu trường lớn bằng phép mầu của tinh thần đoàn kết dân tộc. Một quốc gia khô cằn giữa sa mạc, một hòn đảo nhỏ bé giữa đại dương - cả hai cùng chứng minh rằng bóng đá vẫn là môn thể thao của những kẻ mơ mộng, không chịu đầu hàng trước nghịch cảnh.


