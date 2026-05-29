Pháp luật

Nghi phạm cầm dao cướp tại khách sạn bị bắt, khai thêm 2 vụ trộm

Trần Thường

(NLĐO) – Công an xác định ngoài vụ cướp tài sản hết sức táo tợn, người đàn ông 39 tuổi quê tỉnh Quảng Ngãi còn thực hiện 2 vụ trộm cắp khác tại TP Đà Nẵng

Ngày 29-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Ngọc Danh (SN 1987, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Bắt nghi phạm cướp tài sản tại khách sạn Đà Nẵng và 2 vụ trộm khác - Ảnh 1.
Bắt nghi phạm cướp tài sản tại khách sạn Đà Nẵng và 2 vụ trộm khác - Ảnh 2.

Tạ Ngọc Danh cùng tang vật

Trước đó, tối 20-5, Danh đeo khẩu trang, mang dao xông vào một khách sạn trên đường Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, khống chế nhân viên để cướp điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, ngày 26-5, lực lượng công an đã triệu tập Danh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này thừa nhận hành vi nêu trên. 

Ngoài vụ cướp ở khách sạn, Danh còn khai thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Công an đã thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều phương tiện phục vụ việc gây án. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hai tên cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai lãnh án 56 năm tù

(NLĐO) – Liên quan đến vụ cướp Ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Phạm Anh Tài 30 năm tù và Lê Văn Ân 26 năm tù.

(NLĐO)- Nhóm 9 thanh thiếu niên liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp điện thoại ở khu vực Bình Dương cũ đã bị công an bắt giữ

(NLĐO) - Sau khi cướp giật dây chuyền vàng, nghi phạm Nguyễn Ngọc Chúc liên tục di chuyển qua nhiều địa phương để lẩn trốn.

    Thông báo