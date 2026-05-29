Nghi phạm cầm dao cướp tại khách sạn bị bắt, khai thêm 2 vụ trộm

Ngày 29-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Ngọc Danh (SN 1987, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tạ Ngọc Danh cùng tang vật

Trước đó, tối 20-5, Danh đeo khẩu trang, mang dao xông vào một khách sạn trên đường Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, khống chế nhân viên để cướp điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, ngày 26-5, lực lượng công an đã triệu tập Danh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này thừa nhận hành vi nêu trên.

Ngoài vụ cướp ở khách sạn, Danh còn khai thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Công an đã thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều phương tiện phục vụ việc gây án. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

