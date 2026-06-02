Thể thao

Nghi thức đặc biệt tiễn tuyển Brazil đi “săn vàng” World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Chiếc Boeing 767-300ER chở thành viên đội tuyển Brazil được phun vòi rồng trước khi sang Mỹ chinh phục World Cup 2026.

Chiếc Boeing 767-300ER chở tuyển Brazil đi qua vòm nước được tạo nên từ các luồng phun của 2 xe cứu hỏa tại sân bay quốc tế Galeao, Rio de Janeiro vào khoảng trưa 2025-2026 (giờ Hà Nội). Đây là nghi thức chào nước trong ngành hàng không, thường dành cho những chuyến bay đặc biệt hoặc mang ý nghĩa gửi lời chúc may mắn trước giờ khởi hành. Ảnh: Sportv

Các thành viên tuyển Brazil chụp ảnh trên máy bay trước hành trình sang Newark, bang New Jersey, Mỹ. Chiếc Boeing 767-300ER của hãng Aeronexus có 96 ghế cao cấp và từng được ban nhạc Rolling Stones sử dụng trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2022. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF)

Tiền đạo Neymar xuất hiện trước giờ tuyển Brazil lên đường sang Mỹ. Chân sút 34 tuổi đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân, khiến bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở trận ra quân gặp Morocco tại World Cup 2026. Ảnh: AP

Thủ môn Alisson Becker chứng kiến lễ rửa tội của tiền đạo Roberto Firmino. Hình ảnh được truyền thông Anh dùng từ "rửa tội" để mô tả. Ảnh: Instagram/Firmino

Tiền đạo Endrick chắp tay cầu nguyện trong lễ "rửa tội". Chân sút 19 tuổi thuộc biên chế Real Madrid, hiện khoác áo Lyon theo dạng cho mượn và là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của tuyển Brazil trước World Cup 2026. Ảnh: Instagram

Tại World Cup 2026, thầy trò Carlo Ancelotti nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Đội tuyển 5 lần vô địch thế giới lần lượt gặp Morocco ngày 14-6, Haiti ngày 20-6 và sau đó khép lại vòng bảng bằng trận gặp Scotland ngày 25-6. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF)

Neymar lại khiến Brazil thấp thỏm trước thềm World Cup 2026

(NLĐO) - Ngôi sao tuyển Brazil Neymar vẫn chưa bình phục hoàn toàn từ chấn thương bắp chân, có thể bỏ lỡ các trận giao hữu sắp tới của “Selecao”.

Danh sách tuyển Anh và Brazil: Không ai là ngoại lệ ở World Cup 2026

(NLĐO) - Với những nền bóng đá thường xuyên sản sinh ngôi sao như Brazil hay Anh, việc lựa chọn 26 tuyển thủ dự World Cup chưa bao giờ dễ dàng.

Neymar chấn thương, tuyển Brazil quay xe?

(NLĐO) - Vừa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil dự World Cup 2026, tiền đạo Neymar lại gặp chấn thương đối mặt nguy cơ quay xe.

