Danh sách tuyển Anh và Brazil: Không ai là ngoại lệ ở World Cup 2026

"Đại công thần" đều bị gạt khỏi cuộc chơi

World Cup 2026 đang cho thấy một thực tế ngày càng khắc nghiệt ở những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Từ đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đến Brazil dưới thời Carlo Ancelotti, tiêu chí lựa chọn cầu thủ đều xoay quanh 2 yếu tố cốt lõi: phong độ hiện tại và mức độ phù hợp với hệ thống chiến thuật.

Điều này lý giải vì sao hàng loạt tên tuổi lớn hoặc "đại công thần" đều bị gạt khỏi cuộc chơi, bất chấp vị trí từng "không thể thay thế".

Phil Foden (trái) và Cole Palmer gần như đánh mất chính mình trong thời gian gần đây (Ảnh: Chelsea News)

Tại Anh, những tranh cãi bùng nổ ngay trước thời điểm Tuchel chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ đến Bắc Mỹ mùa hè này. Trung vệ Harry Maguire, cầu thủ đã có 66 lần khoác áo "Tam Sư", cùng gia đình công khai bày tỏ sự thất vọng khi bản thân không được lựa chọn.

Tuy nhiên, họ không để tâm đến thực tế rằng Maguire không còn đủ sự chắc chắn ở hàng thủ, thường xuyên mắc sai lầm, thậm chí phản lưới nhà.

Theo danh sách được ESPN tiết lộ, không chỉ Maguire, 2 gương mặt từng được xem là tương lai của bóng đá Anh là Phil Foden và Cole Palmer cũng đứng ngoài kế hoạch của Tuchel. Cách đây 2 năm, Foden đá chính trong trận chung kết Euro 2024 gặp Tây Ban Nha, còn Palmer ra sân từ ghế dự bị và mất 3 phút để gỡ hòa cho đại diện xứ sở sương mù.

Thế nhưng, Tuchel không muốn xây dựng đội bóng dựa trên quá khứ hay giá trị truyền thông. Tiền vệ của Chelsea ghi được 10 bàn cho "The Blues" mùa này song không còn duy trì sự nhanh nhẹn hay những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ như trước.

Trong khi đó, Foden sa sút suốt thời gian dài và không còn để lại nhiều ấn tượng tại Man City. Đến mức truyền thông Anh nhận định màn trình diễn ở trận gặp Crystal Palace mới đây chỉ là "một ngoại lệ chứ không phải quy luật".

Bất ngờ được trao cơ hội

Dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, cầu thủ sinh năm 2000 được ra sân trong 2 trận giao hữu đấu Uruguay và Nhật Bản. Tuy nhiên, Foden thi đấu hoàn toàn mờ nhạt và đều phải rời sân đầu hiệp 2.

Neymar đang gặp phải chấn thương bắp chân và cần chờ kết luận từ bộ phận y tế tuyển Brazil (Ảnh: AP)

Đó cũng là lý do những cái tên như Eberechi Eze, Morgan Rogers và Ivan Toney bất ngờ được trao cơ hội. Họ có thể không nổi tiếng bằng các ngôi sao của Man City hay Chelsea nhưng lại đáp ứng đúng yêu cầu chiến thuật mà Tuchel theo đuổi.

Đặc biệt, Eze dần chứng minh vai trò của mình tại tuyển Anh với 3 bàn sau 6 trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Điều đáng nói, "Tam Sư" hòa Uruguay và thua Nhật Bản trong 2 trận giao hữu gần đây khi thiếu đi tốc độ và sự khó lường của tiền vệ Arsenal.

Ở Brazil, áp lực cạnh tranh còn khốc liệt hơn. Quốc gia từng 5 lần vô địch World Cup luôn sở hữu nguồn cầu thủ dồi dào bậc nhất thế giới. Vì vậy, ngay cả biểu tượng lớn nhất bóng đá Brazil hơn 1 thập kỷ qua như Neymar cũng không nhận được bất kỳ đặc quyền nào.

Trước khi Neymar trở lại "Selecao" sau gần 3 năm, HLV Carlo Ancelotti đã trực tiếp gọi điện và nhấn mạnh ngôi sao của Santos FC buộc phải tuân theo quy trình đánh giá thể lực như các đồng đội.

Nếu dựa trên thống kê cấp CLB mùa này, Neymar (6 bàn) chắc chắn không thể theo kịp Joao Pedro (20 bàn). Dù vậy, điều mà tiền đạo Chelsea thiếu lại là bản lĩnh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ra mắt những "vũ công Samba" từ năm 2023, Pedro chưa từng để lại dấu ấn trên bảng tỉ số hay trong lối chơi chung của toàn đội.

Ngược lại, Neymar dù có ít pha lập công hơn nhưng vẫn chứng minh được giá trị của mình khi đạt thể trạng tốt nhất. Trong 9 trận chân sút này có bàn thắng hoặc kiến tạo, Santos chỉ thua 1 trận duy nhất.

Ancelotti sẵn sàng loại Neymar nếu anh không vượt qua bài kiểm tra y tế ngày 27-5 tới. Theo quy định của LĐBĐ Thế giới (FIFA), một tuyển thủ bị chấn thương nghiêm trọng trong vòng 24 giờ trước trận đấu mở màn có thể được thay thế bằng một cái tên khác trong danh sách sơ bộ. Điều này cho thấy Neymar cũng sẽ không phải ngoại lệ của đội tuyển Brazil.



