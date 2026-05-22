Danh sách tuyển Anh và Brazil: Không ai là ngoại lệ ở World Cup 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Danh sách tuyển Anh và Brazil: Không ai là ngoại lệ ở World Cup 2026

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Với những nền bóng đá thường xuyên sản sinh ngôi sao như Brazil hay Anh, việc lựa chọn 26 tuyển thủ dự World Cup chưa bao giờ dễ dàng.

"Đại công thần" đều bị gạt khỏi cuộc chơi

World Cup 2026 đang cho thấy một thực tế ngày càng khắc nghiệt ở những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Từ đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đến Brazil dưới thời Carlo Ancelotti, tiêu chí lựa chọn cầu thủ đều xoay quanh 2 yếu tố cốt lõi: phong độ hiện tại và mức độ phù hợp với hệ thống chiến thuật. 

Điều này lý giải vì sao hàng loạt tên tuổi lớn hoặc "đại công thần" đều bị gạt khỏi cuộc chơi, bất chấp vị trí từng "không thể thay thế".

Không ai là ngoại lệ ở World Cup 2026 - Ảnh 1.

Phil Foden (trái) và Cole Palmer gần như đánh mất chính mình trong thời gian gần đây (Ảnh: Chelsea News)

Tại Anh, những tranh cãi bùng nổ ngay trước thời điểm Tuchel chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ đến Bắc Mỹ mùa hè này. Trung vệ Harry Maguire, cầu thủ đã có 66 lần khoác áo "Tam Sư", cùng gia đình công khai bày tỏ sự thất vọng khi bản thân không được lựa chọn. 

Tuy nhiên, họ không để tâm đến thực tế rằng Maguire không còn đủ sự chắc chắn ở hàng thủ, thường xuyên mắc sai lầm, thậm chí phản lưới nhà.

Theo danh sách được ESPN tiết lộ, không chỉ Maguire, 2 gương mặt từng được xem là tương lai của bóng đá Anh là Phil Foden và Cole Palmer cũng đứng ngoài kế hoạch của Tuchel. Cách đây 2 năm, Foden đá chính trong trận chung kết Euro 2024 gặp Tây Ban Nha, còn Palmer ra sân từ ghế dự bị và mất 3 phút để gỡ hòa cho đại diện xứ sở sương mù.

Thế nhưng, Tuchel không muốn xây dựng đội bóng dựa trên quá khứ hay giá trị truyền thông. Tiền vệ của Chelsea ghi được 10 bàn cho "The Blues" mùa này song không còn duy trì sự nhanh nhẹn hay những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ như trước.

Trong khi đó, Foden sa sút suốt thời gian dài và không còn để lại nhiều ấn tượng tại Man City. Đến mức truyền thông Anh nhận định màn trình diễn ở trận gặp Crystal Palace mới đây chỉ là "một ngoại lệ chứ không phải quy luật".

Bất ngờ được trao cơ hội

Dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, cầu thủ sinh năm 2000 được ra sân trong 2 trận giao hữu đấu Uruguay và Nhật Bản. Tuy nhiên, Foden thi đấu hoàn toàn mờ nhạt và đều phải rời sân đầu hiệp 2.

Không ai là ngoại lệ ở World Cup 2026 - Ảnh 2.

Neymar đang gặp phải chấn thương bắp chân và cần chờ kết luận từ bộ phận y tế tuyển Brazil (Ảnh: AP)

Đó cũng là lý do những cái tên như Eberechi Eze, Morgan Rogers và Ivan Toney bất ngờ được trao cơ hội. Họ có thể không nổi tiếng bằng các ngôi sao của Man City hay Chelsea nhưng lại đáp ứng đúng yêu cầu chiến thuật mà Tuchel theo đuổi.

Đặc biệt, Eze dần chứng minh vai trò của mình tại tuyển Anh với 3 bàn sau 6 trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Điều đáng nói, "Tam Sư" hòa Uruguay và thua Nhật Bản trong 2 trận giao hữu gần đây khi thiếu đi tốc độ và sự khó lường của tiền vệ Arsenal.

TIN LIÊN QUAN

Ở Brazil, áp lực cạnh tranh còn khốc liệt hơn. Quốc gia từng 5 lần vô địch World Cup luôn sở hữu nguồn cầu thủ dồi dào bậc nhất thế giới. Vì vậy, ngay cả biểu tượng lớn nhất bóng đá Brazil hơn 1 thập kỷ qua như Neymar cũng không nhận được bất kỳ đặc quyền nào.

Trước khi Neymar trở lại "Selecao" sau gần 3 năm, HLV Carlo Ancelotti đã trực tiếp gọi điện và nhấn mạnh ngôi sao của Santos FC buộc phải tuân theo quy trình đánh giá thể lực như các đồng đội.

Nếu dựa trên thống kê cấp CLB mùa này, Neymar (6 bàn) chắc chắn không thể theo kịp Joao Pedro (20 bàn). Dù vậy, điều mà tiền đạo Chelsea thiếu lại là bản lĩnh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ra mắt những "vũ công Samba" từ năm 2023, Pedro chưa từng để lại dấu ấn trên bảng tỉ số hay trong lối chơi chung của toàn đội.

Ngược lại, Neymar dù có ít pha lập công hơn nhưng vẫn chứng minh được giá trị của mình khi đạt thể trạng tốt nhất. Trong 9 trận chân sút này có bàn thắng hoặc kiến tạo, Santos chỉ thua 1 trận duy nhất.

Ancelotti sẵn sàng loại Neymar nếu anh không vượt qua bài kiểm tra y tế ngày 27-5 tới. Theo quy định của LĐBĐ Thế giới (FIFA), một tuyển thủ bị chấn thương nghiêm trọng trong vòng 24 giờ trước trận đấu mở màn có thể được thay thế bằng một cái tên khác trong danh sách sơ bộ. 

Điều này cho thấy Neymar cũng sẽ không phải ngoại lệ của đội tuyển Brazil.


Tin liên quan

Neymar chấn thương, tuyển Brazil quay xe?

Neymar chấn thương, tuyển Brazil quay xe?

(NLĐO) - Vừa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil dự World Cup 2026, tiền đạo Neymar lại gặp chấn thương đối mặt nguy cơ quay xe.

Siêu sao Ronaldo và những tranh cãi!

(NLĐO) - Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn, vẫn dẫn dắt đội bóng tới chức vô địch và vẫn khóc vì chiến thắng lẫn thất bại như một cầu thủ trẻ.

Harry Maguire, Cole Palmer bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup 2026

(NLĐO) - HLV Thomas Tuchel đã tạo nên làn sóng tranh luận khi danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự kiến tham dự World Cup 2026 thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn.

hàng đầu thế giới World Cup 2026 HLV THomas Tuchel Neymar Carlo Ancelotti Joao Pedro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo