Nghi vấn về việc Mỹ điều động 1.500 quân chuyên hoạt động ở Bắc Cực

Lầu Năm Góc gần đây ban hành lệnh "chuẩn bị triển khai" khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ đang tại ngũ thuộc Sư đoàn nhảy dù số 11, thuộc hai tiểu đoàn bộ binh đóng tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson và Fort Wainwright.

Thông báo cho biết động thái trên liên quan tới kiểm soát bạo loạn tại Minnesota, xảy ra sau khi nhà hoạt động Renee Good bị bắn chết trong cuộc chạm trán với các nhân viên nhập cư liên bang. Các đơn vị được lệnh sẵn sàng di chuyển nhanh chóng đến Minneapolis, nhằm hỗ trợ thực thi luật nhập cư và bảo vệ các cơ sở liên bang nếu bạo lực leo thang.

Quyết định này đã làm dậy sóng giới quốc phòng Mỹ và hàng loạt nước đồng minh, khi trùng thời điểm căng thẳng Greenland leo thang. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump lại công khai ý tưởng Mỹ mua Greenland, cảnh báo Washington sẽ bảo vệ lợi ích "bằng cách này hay cách khác" nếu Copenhagen từ chối đàm phán.

Sư đoàn nhảy dù số 11 nổi tiếng về chuyên môn trong môi trường Bắc Cực và vùng cực lạnh. Ảnh: Quân đội Mỹ

Sư đoàn nhảy dù số 11 - được tái cấu trúc và định hướng trong những năm gần đây - được coi là đơn vị hàng đầu của quân đội Mỹ chuyên hoạt động vùng Bắc Cực. Sư đoàn này được huấn luyện trong điều kiện thời tiết lạnh giá, nhiệt độ dưới 0 độ C, sân bay khắc nghiệt, sông băng di chuyển và hậu cần ở vĩ độ cao.

Giới phân tích quân sự lưu ý với các nhiệm vụ kiểm soát đám đông hoặc an ninh nội địa vùng Trung Tây, các đơn vị Vệ binh Quốc gia hoặc thường trực thông thường sẽ được ưu tiên hơn. Do đó, họ suy đoán về một chiến thuật quân sự nổi tiếng: Tận dụng tình huống khẩn cấp trong nước để huy động các lực lượng chuyên biệt nhằm qua mắt cộng đồng quốc tế.

"Cơ chế rất đơn giản. Một tình huống trong nước trở thành vỏ bọc pháp lý, cho phép chất hàng lên máy bay, tập kết thiết bị và triển khai các đơn vị trong thời gian ngắn. Thời điểm quyết định chính là kế hoạch bay" - một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết.

Các quan chức quốc phòng cảnh báo hiện chưa có bằng chứng về khả năng Mỹ điều động quân chiếm Greenland, còn Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin này có liên quan đến tình huống khẩn cấp ở nước ngoài.

Ngoài ra, có một số báo cáo chưa xác nhận về việc Lực lượng đặc nhiệm Mỹ gia tăng hoạt động huấn luyện và trinh sát ở Bắc Cực. Các đơn vị này thường được giao nhiệm vụ tiên phong như bảo vệ đường băng, cảng hoặc khu vực đổ bộ trước các đội hình lớn hơn, song giới chức nhấn mạnh các cuộc tập trận cũng có những tín hiệu tương tự.

Hiện tại, 1.500 binh sĩ vẫn ở Alaska.