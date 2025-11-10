Trưa 10-11, Đoàn công tác của Công an tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, ủng hộ Công an tỉnh Đắk Lắk 200 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.

Công an tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa bão gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông báo với đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao 200 triệu đồng cho Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm chia sẻ những thiệt hại do mưa bão đối với cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Võ Duy Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ kịp thời, nghĩa tình của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định đây không chỉ là nguồn động viên to lớn, mà còn là sự sẻ chia ấm áp, nghĩa tình, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình và nhân dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.