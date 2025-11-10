HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nghĩa cử cao đẹp của Công an tỉnh Khánh Hòa dành cho Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình và nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa bão.

Trưa 10-11, Đoàn công tác của Công an tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, ủng hộ Công an tỉnh Đắk Lắk 200 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.

Công an tỉnh khánh hòa Hỗ trợ khắc phục bão 200 triệu đồng cho Đắk Lắk - Ảnh 1.

Công an tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa bão gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông báo với đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao 200 triệu đồng cho Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm chia sẻ những thiệt hại do mưa bão đối với cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Võ Duy Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ kịp thời, nghĩa tình của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định đây không chỉ là nguồn động viên to lớn, mà còn là sự sẻ chia ấm áp, nghĩa tình, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình và nhân dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Khẩn trương khắc phục "cầu treo" ray đường sắt sau bão số 13 Kalmaegi

Khẩn trương khắc phục "cầu treo" ray đường sắt sau bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Bão số 13 quét qua đã khiến nền đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Gia Lai bị cuốn trôi, hai đường ray võng xuống như "cầu treo".

Bão số 13 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả

(NLĐO) - Ngày 7-11, Thủ tướng ban hành công điện số 212 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.

Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi.

