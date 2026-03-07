Nghịch lý: Tài năng 17 tuổi từ Thái Lan ra mắt Bayern Munich, nhưng không thể lên tuyển Thái

Cầu thủ trẻ Micon Cardozo vừa có màn ra mắt đội một của Bayern Munich ở Bundesliga trong trận đấu rạng sáng 7-3. Tài năng 17 tuổi được HLV Vincent Kompany tung vào sân ở phút 61, góp mặt trong chiến thắng 4-1 của “Hùm xám” trước Borussia Mönchengladbach.

Dù gắn bó với Thái Lan từ khi mới 2 tuổi và được xem là trưởng thành từ môi trường bóng đá của “xứ chùa vàng”, Cardozo vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Theo tờ Thairath , nguyên nhân là do luật quốc tịch của nước này có những quy định khá chặt chẽ. Theo đó, mấu chốt thứ nhất là Micon không sinh tại Thái Lan. Anh sinh ra và mang quốc tịch Brazil nên không đáp ứng điều kiện quốc tịch theo nơi sinh.

Thứ hai, anh chưa đủ điều kiện nhập tịch khi có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, đồng thời phải đủ 20 tuổi và cư trú hợp pháp tại Thái Lan ít nhất 5 năm. Hiện Micon mới 17 tuổi và đang sinh sống ở nước ngoài nên chưa đáp ứng các điều kiện này. Ngoài ra, con đường được cấp quốc tịch đặc biệt cho người có đóng góp lớn cho đất nước cũng chưa phù hợp, bởi Micon hiện vẫn mang quốc tịch Brazil.

Vì vậy, dù đã sống ở Thái Lan hơn 15 năm, Micon vẫn chưa thể nhập quốc tịch Thái Lan. Tuy nhiên, trong tương lai nếu đủ tuổi và đáp ứng các điều kiện pháp lý, anh vẫn có thể nộp đơn xin nhập tịch.

Trước khi ra mắt Bayern, Cardozo bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại học viện của Ratchaburi FC, nơi cha anh làm trợ lý huấn luyện viên. Ngay từ cấp độ U10, anh đã gây chú ý nhờ những màn trình diễn ấn tượng.

Sau đó, Cardozo tiếp tục rèn luyện tại Sports Thai Bavaria Academy (Bangkok), rồi gia nhập đội trẻ Chainat Hornbill vào năm 2021. Tại đây, anh góp công quan trọng giúp đội vô địch FA Thailand Youth League mùa 2022-2023.

Chia sẻ sau trận đấu, Cardozo cho biết anh rất tự hào khi được khoác áo Bayern Munich: “Đây là một vinh dự lớn và là giấc mơ của tôi từ khi còn ở Thái Lan. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và tập luyện chăm chỉ để xứng đáng với niềm tin của ban huấn luyện”.