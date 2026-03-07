HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể đi tiếp trong trường hợp nào?

Quốc An - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Khép lại lượt đấu thứ 2 bảng C, tuyển nữ Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ ba khi nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa tại Giải bóng đá nữ châu Á.

Trong buổi trưa nắng gắt 7-3, tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đã nhận thất bại cách biệt 1 bàn trước Đài Bắc Trung Hoa. Trong 45 phút đầu tiên, hàng công của Việt Nam gần như bế tắc và bị đối thủ xé lưới ở phút 26.

Sang hiệp đấu thứ 2, khâu tấn công khởi sắc hơn nhưng vẫn không giúp thầy trò ông Chung có được ít nhất 1 điểm. Khép lại với thất bại 1-0, tấm vé đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam trở nên khó khăn hơn.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Nhật Bản sẽ gặp Ấn Độ lúc 18 giờ, và một chiến thắng chắc chắn nằm trong tầm tay đội bóng số 1 châu Á. Giờ đây, tuyển nữ Việt Nam đang đứng vị trí thứ 3 bảng C, khi thua hiệu số đối đầu trước Đài Bắc Trung Hoa. Dù vậy, thầy trò ông Chung vẫn còn cơ hội đi tiếp tại bảng C với ba kịch bản có thể xảy ra.

img

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa và rơi xuống vị trí thứ 3 bảng C

Cụ thể, trường hợp đầu tiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi nhất bảng nếu đánh bại Nhật Bản ở lượt trận cuối, đồng thời Đài Bắc Trung Hoa không thắng được Ấn Độ. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ có 6 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, khả năng này không dễ xảy ra khi Nhật Bản được xem là "chị đại" của bóng đá nữ châu Á.

Ở kịch bản thứ hai, Huỳnh Như và các đồng đội có thể giành vị trí nhì bảng nếu cầm hòa Nhật Bản, trong khi Đài Bắc Trung Hoa để thua Ấn Độ. Khi đó, Nhật Bản sẽ đứng đầu bảng C với 7 điểm, còn tuyển nữ Việt Nam có 4 điểm và giành vé đi tiếp. Dù khả thi hơn so với kịch bản đầu tiên, đây vẫn là nhiệm vụ không hề đơn giản.

img

Kết quả của hai bảng A, B sau hai lượt

Kịch bản cuối cùng là tuyển nữ Việt Nam đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ba bảng.

Điều kiện là Việt Nam hạn chế bàn thua trước Nhật Bản ở lượt cuối, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa. Đồng thời, một cặp đấu ở bảng A hoặc B xuất hiện một trong hai kết quả: Iran hòa Philippines hoặc Uzbekistan hòa Bangladesh.

Khi đó, các đội xếp nửa dưới của bảng A hoặc B chỉ có 1 điểm, còn tuyển nữ Việt Nam với 3 điểm vẫn đủ điều kiện giành vé vào vòng tiếp theo.

Đây cũng là con đường tốt nhất cho Việt Nam giành vé dự World Cup.

Tin liên quan

Tuyển nữ Việt Nam đau đầu lựa chọn phương án

Tuyển nữ Việt Nam đau đầu lựa chọn phương án

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào 12 giờ hôm nay, 7-3, ở lượt trận thứ 2 Giải Vô địch châu Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

(NLĐO) - Sau chiến thắng mở màn trước Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để sớm giành vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026.

Vạn Sự tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam giành 3 điểm

Tối 4-3, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên tại bảng C vòng chung kết Cúp Bóng đá nữ châu Á 2026.

Nhật Bản Ấn Độ nữ Việt Nam Đài Bắc Trung Hoa nữ châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo