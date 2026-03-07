Tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể đi tiếp trong trường hợp nào?

Trong buổi trưa nắng gắt 7-3, tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đã nhận thất bại cách biệt 1 bàn trước Đài Bắc Trung Hoa. Trong 45 phút đầu tiên, hàng công của Việt Nam gần như bế tắc và bị đối thủ xé lưới ở phút 26.

Sang hiệp đấu thứ 2, khâu tấn công khởi sắc hơn nhưng vẫn không giúp thầy trò ông Chung có được ít nhất 1 điểm. Khép lại với thất bại 1-0, tấm vé đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam trở nên khó khăn hơn.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Nhật Bản sẽ gặp Ấn Độ lúc 18 giờ, và một chiến thắng chắc chắn nằm trong tầm tay đội bóng số 1 châu Á. Giờ đây, tuyển nữ Việt Nam đang đứng vị trí thứ 3 bảng C, khi thua hiệu số đối đầu trước Đài Bắc Trung Hoa. Dù vậy, thầy trò ông Chung vẫn còn cơ hội đi tiếp tại bảng C với ba kịch bản có thể xảy ra.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa và rơi xuống vị trí thứ 3 bảng C

Cụ thể, trường hợp đầu tiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi nhất bảng nếu đánh bại Nhật Bản ở lượt trận cuối, đồng thời Đài Bắc Trung Hoa không thắng được Ấn Độ. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ có 6 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, khả năng này không dễ xảy ra khi Nhật Bản được xem là "chị đại" của bóng đá nữ châu Á.

Ở kịch bản thứ hai, Huỳnh Như và các đồng đội có thể giành vị trí nhì bảng nếu cầm hòa Nhật Bản, trong khi Đài Bắc Trung Hoa để thua Ấn Độ. Khi đó, Nhật Bản sẽ đứng đầu bảng C với 7 điểm, còn tuyển nữ Việt Nam có 4 điểm và giành vé đi tiếp. Dù khả thi hơn so với kịch bản đầu tiên, đây vẫn là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Kết quả của hai bảng A, B sau hai lượt

Kịch bản cuối cùng là tuyển nữ Việt Nam đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ba bảng.

Điều kiện là Việt Nam hạn chế bàn thua trước Nhật Bản ở lượt cuối, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa. Đồng thời, một cặp đấu ở bảng A hoặc B xuất hiện một trong hai kết quả: Iran hòa Philippines hoặc Uzbekistan hòa Bangladesh.

Khi đó, các đội xếp nửa dưới của bảng A hoặc B chỉ có 1 điểm, còn tuyển nữ Việt Nam với 3 điểm vẫn đủ điều kiện giành vé vào vòng tiếp theo.

Đây cũng là con đường tốt nhất cho Việt Nam giành vé dự World Cup.