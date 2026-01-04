HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu 47 năm chỉ ra độ tuổi đầy bất ngờ về việc con người bắt đầu già đi

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Thụy Điển vừa chỉ ra độ tuổi khởi đầu đầy bất ngờ của sự lão hóa thể chất ở con người, kèm theo một tin tốt.

Viết trên tạp chí khoa học Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, nhóm nghiên cứu từ Viện Karolinska (Thụy Điển) cho biết họ đã theo dõi hàng trăm phụ nữ và nam giới trong suốt 47 năm để xác định xem con người lão hóa thể chất theo các mốc thời gian như thế nào.

Thời gian theo dõi bắt đầu từ khi những người này mới 16 tuổi và kết thúc khi họ 63 tuổi. Họ được theo dõi sự thay đổi về thể lực hiếu khí, sức mạnh cơ bắp và sức bền qua từng năm.

Nghiên cứu 47 năm chỉ ra độ tuổi con người bắt đầu già đi - Ảnh 1.

Con người bắt đầu lão hóa thể chất ở độ tuổi 35, theo nghiên cứu mới - Minh họa AI: Thu Anh

Dữ liệu cho thấy sự suy giảm thể lực và sức mạnh bắt đầu từ khoảng 35 tuổi bất kể người ta tập luyện nhiều đến đâu.

Từ thời điểm đó trở đi, khả năng thể chất tiếp tục giảm, với tốc độ suy giảm tăng nhanh hơn khi về già.

Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng đáng khích lệ cho thấy những người tích cực vận động thể chất từ khi trưởng thành đã cải thiện hiệu suất của họ từ 5-10%.

Điều này khiến thể chất của họ tốt hơn trung bình, vì vậy cho dù không còn khỏe hơn chính mình của những năm trước 35, họ vẫn có sức khỏe tốt hơn một số người trẻ hơn.

Ngoài ra, tốc độ suy giảm thể chất của họ cũng chậm hơn so với mọi người.

“Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu vận động. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hoạt động thể chất có thể làm chậm sự suy giảm hiệu suất, ngay cả khi nó không thể ngăn chặn hoàn toàn" - tác giả chính Maria Westerståhl nói với SciTech Daily.

Nhóm của bà vẫn đang tiếp tục làm việc để tìm hiểu cơ chế dẫn đến sự "đảo chiều" về thể chất 35 tuổi.

Ngoài ra, họ dự định sẽ tiến hành một nghiên cứu khác vào năm sau với cùng nhóm tình nguyện viên - khi đó đã ở tuổi 68 - với hy vọng làm rõ hơn mối liên hệ giữa những thay đổi về khả năng thể chất với lối sống, sức khỏe và các cơ chế sinh học.

Tin liên quan

Phát hiện một thứ trong chocolate làm tốc độ lão hóa chậm lại

Phát hiện một thứ trong chocolate làm tốc độ lão hóa chậm lại

(NLĐO) - Theobromine - một hợp chất tự nhiên tồn tại trong chocolate - có thể giúp tuổi sinh học của bạn trẻ hơn tuổi thật nhờ kìm hãm sự lão hóa.

Loại hạt Việt Nam trồng nhiều là “thần dược” chống lão hóa

(NLĐO) - Một loại thức uống thơm ngon có thể giúp đẩy lùi nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến lão hóa nhờ khả năng chống viêm hiệu quả.

Nghiên cứu Mỹ xác nhận một vitamin làm chậm được lão hóa

(NLĐO) - Một nghiên cứu di truyền chi tiết từ Đại học Augusta (Mỹ) cho thấy một vitamin có thể giúp duy trì telomere - "nắp" nhiễm sắc thể.

con người lão hóa suy giảm thể chất
