Nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế TP HCM đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão với hình thức nội trú và đi về trong ngày

Chiều 11-11, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM tổ chức lễ công bố Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh đạt chuẩn ISO 15189:2022. 

BSCKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, cho biết với lịch sử hơn 45 năm hình thành và phát triển, từ một bệnh viện có 10 giường bệnh ban đầu, nay Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM là bệnh viện hạng I với 400 giường.

Bệnh viện y học cổ truyền TP HCM: sẽ có mô hình viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM có thể sản xuất nhiều sản phẩm y dược cổ truyền đạt chuẩn WHO-GMP

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM có những lợi thế đặc trưng khi là đơn vị sản xuất các sản phẩm từ nguồn y dược cổ truyền đạt chuẩn WHO-GMP. Bệnh viện đã và đang đưa y học cổ truyền kết hợp với du lịch bằng các phương pháp như châm cứu, bấm huyệt, thủy trị liệu, xoa bóp – dưỡng sinh, tạo nên sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM cũng nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số y tế. Bệnh viện còn mở rộng hợp tác quốc tế khi ký kết với các trường, bệnh viện của Trung Quốc, Hàn Quốc.

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM có 3 bác sĩ, 9 kỹ thuật viên. Phòng xét nghiệm được trang bị nhiều loại máy móc hiện đại, các quy trình từ lấy mẫu đến công bố hình ảnh đều tự động hóa.

Bệnh viện y học cổ truyền TP HCM: sẽ có mô hình viện dưỡng lão - Ảnh 2.

Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM đạt chuẩn ISO 15189:2022

Tại buổi lễ, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đánh giá cao những thành quả Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM đạt được, cho rằng đây là bệnh viện đầu tiên chuyên khoa về y học cổ truyền đạt chứng chỉ ISO 15189:2022.

Ông Tăng Chí Thượng đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển du lịch y tế và có hướng mở rộng thêm cơ sở 2, cơ sở 3.

Bệnh viện y học cổ truyền TP HCM: sẽ có mô hình viện dưỡng lão - Ảnh 3.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM được yêu cầu nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão cho người cao tuổi

Giám đốc Sở Y tế TP HCM cũng đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão cho người cao tuổi với hình thức nội trú và đi về trong ngày. 

"Song hành cùng sự phát triển của đất nước, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM phải luôn là bệnh viện hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe chuyên sâu" - PGS-TS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

(NLĐO)-Ngoài những thế mạnh hiện có, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM đang triển khai nhiều đổi mới để trở thành cơ sở y tế chuyên sâu phục vụ du lịch y tế.

Bị ung thư và xạ trị, có thể nhờ y học cổ truyền để giảm bớt đau đớn?

(NLĐO)- Người bệnh nên cần giấy chuyển tuyến BHYT lên Viện Y dược học dân tộc TP HCM để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

Hợp tác Việt - Trung phát triển y học cổ truyền

Việt Nam - Trung Quốc có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó lĩnh vực y dược cổ truyền là điểm sáng nổi bật.

người cao tuổi Y học cổ truyền sản phẩm du lịch viện dưỡng lão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo