Ngày 31-10, đoàn công tác Bộ Y tế do ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM.

Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

BSCKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP, đã báo cáo hoạt động chuyên môn, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển của bệnh viện, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc, phục hồi sức khỏe bằng y học cổ truyền, sản xuất thuốc chuẩn WHO-GMP.

Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch y tế – một trong những thế mạnh của đơn vị, bệnh viện đang triển khai dự án cơ sở y tế chuyên sâu phục vụ du lịch y tế. Các sản phẩm dược chất lượng cao đạt chuẩn CPO – vừa có tác dụng điều trị, vừa là quà tặng chăm sóc sức khỏe cho du khách đang được bệnh viện phát triển.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thăm hỏi y-bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM



Bệnh viện cũng xây dựng mô hình "trải nghiệm sản xuất thuốc", nơi du khách có thể trực tiếp quan sát quy trình bào chế, đóng gói, ngâm rượu dược liệu…, một hướng đi mới kết hợp giữa y học cổ truyền và du lịch trải nghiệm.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM sẽ khai thác chuyên sâu du lịch y tế

Buổi làm việc diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở và trọng thị. Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển y học cổ truyền gắn với y học hiện đại, đồng thời đổi mới mô hình quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

"Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu ngành, tiên phong trong việc duy trì, phát huy tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam và hội nhập cùng nền y học hiện đại"-ông Hà nhấn mạnh.