Sức khỏe

Nghiên cứu Mỹ: Điều nhất thiết đừng làm sau 21 giờ

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Trường Y khoa New York hé lộ một hành động có thể khiến bụng của bạn thường xuyên "nổi loạn".

Một công trình dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Harika Dadigiri từ Trường Y khoa New York (Mỹ) đã làm rõ "hiệu ứng cú đấm kép" có thể khiến nguy cơ gặp các vấn đề đường ruột - như táo bón hoặc tiêu chảy - nhân lên từ 1,7 đến 2,5 lần.

Nghiên cứu Mỹ: Điều nhất thiết đừng làm sau 21 giờ - Ảnh 1.

Ăn sau 21 giờ có thể khiến bụng dạ dễ "nổi loạn", theo nghiên cứu mới - Minh họa AI: Thu Anh

Nhiều người cho rằng hệ tiêu hóa của mình hay "nổi loạn" là do thực đơn hàng ngày hay đơn giản là "bụng yếu". Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy thời điểm ăn góp phần rất lớn vào điều này, đặc biệt là ở những người bị căng thẳng mạn tính về mặt thể chất, theo SciTech Daily.

"Hiệu ứng cú đấm kép" lên đường tiêu hóa mà các nhà nghiên cứu đề cập chính là sự kết hợp giữa tình trạng căng thẳng mạn tính và việc ăn sau 21 giờ tối.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét 2 bộ dữ liệu để đi đến những kết luận trên.

Nghiên cứu thứ nhất dựa trên hơn 11.000 người, trong đó có một nhóm đang chịu sự căng thẳng thể chất tích lũy do chỉ số khối cơ thể (BMI), mức cholesterol và huyết áp thiếu lành mạnh.

Kết quả cho thấy những người bị căng thẳng mạn tính và tiêu thụ hơn 25% lượng calo hàng ngày sau 21 giờ có khả năng bị táo bón hoặc tiêu chảy cao gấp 1,7 lần so với những người có mức độ căng thẳng thấp hơn và không ăn khuya.

Một bộ dữ liệu thứ hai với sự tham gia của 4.000 người đã củng cố những phát hiện này, khi chỉ ra rằng sự kết hợp giữa căng thẳng mạn tính và ăn khuya khiến nguy cơ mắc các vấn đề tiêu hóa cao gấp 2,5 lần.

Ngoài ra, hệ vi sinh vật đường ruột của những người này cũng giảm tính đa dạng. Điều này cho thấy thời điểm ăn uống có thể làm tăng tác động của căng thẳng lên vi khuẩn đường ruột thông qua trục não - ruột, tức hệ thống giao tiếp hai chiều liên quan đến dây thần kinh, hormone và vi khuẩn đường ruột.

Nghiên cứu 40.000 người: Hãy ăn 5 quả trứng mỗi tuần

Nghiên cứu 40.000 người: Hãy ăn 5 quả trứng mỗi tuần

(NLĐO) - Một căn bệnh nan y đang gia tăng trên khắp thế giới có thể được phòng ngừa bằng những quả trứng, theo các nhà nghiên cứu Mỹ.

Lỡ ăn nhiều tinh bột, hãy làm điều này 2 phút

(NLĐO) - Bữa ăn nhiều tinh bột cộng với những giờ dài làm việc sau đó là sự kết hợp đáng ngại đối với sức khỏe. Nhưng có một cách giải quyết đơn giản.

Đảo ngược gan nhiễm mỡ không cần ăn kiêng: Đột phá từ Mỹ

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học California ở Los Angeles đã xác định được một nhóm tế bào bất thường có thể thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

