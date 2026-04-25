Sức khỏe

Nghiên cứu Mỹ: Ăn ớt giúp sống thọ hơn

Anh Thư

(NLĐO) - Hai nghiên cứu lớn cùng cho thấy việc ăn ớt có thể giúp bạn sống thọ hơn nhờ vào tác động đối với một số bệnh mạn tính nguy hiểm.

Theo SciTech Daily, ngày càng nhiều bằng chứng khoa học cho thấy thêm ớt vào món ăn có thể là một trong các phương pháp dễ dàng nhất để sống thọ hơn, giảm nguy cơ tử vong vì một số "bệnh thời đại".

Nghiên cứu Mỹ: Ăn ớt giúp sống thọ hơn - Ảnh 1.

Ăn ớt thường xuyên có thể giúp bạn sống thọ hơn - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Một trong các nghiên cứu đó đến từ Trường Y khoa Larner thuộc Đại học Vermont (Mỹ). Các tác giả đã phân tích dữ liệu từ hơn 16.000 người với thời gian theo dõi trung bình gần 19 năm.

Sau thời gian theo dõi, tỉ lệ tử vong chung là 21,6% ở những người thường xuyên ăn ớt đỏ cay, so với 33,6% ở những người không ăn. Nhìn chung, việc ăn ớt đã giúp giảm đến 13% nguy cơ tử vong trong 19 năm, theo bài công bô trên tạp chí khoa học PLOS One.

Nghiên cứu thứ 2 là một phân tích tổng hợp quy mô lớn dựa trên 4 nghiên cứu nhỏ hơn, với bộ dữ liệu gồm hơn 570.000 người ở Mỹ, Ý, Trung Quốc và Iran.

Kết quả được công bố bởi Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết khi so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn ớt, những người thường xuyên ăn ớt có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 26% , nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 23% và nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 25%.

Các căn bệnh nói trên là những nguyên nhân hàng đầu khiến tuổi thọ bị rút ngắn đối với người dân trên toàn thế giới. Vì vậy, tác dụng lên các căn bệnh trên đã giúp người ăn ớt sống thọ hơn đáng kể.

Các nghiên cứu của Mỹ cũng phù hợp với kết quả từ một nghiên cứu lớn khác ở Trung Quốc, theo dõi hơn 486.000 người trong khoảng 12 năm.

Nghiên cứu Trung Quốc phát hiện những người ăn đồ ăn cay ít nhất một lần một tuần có nguy cơ mắc bệnh mạch máu nói chung thấp hơn một chút, đặc biệt là bệnh tim thiếu máu cục bộ và các biến cố mạch vành nghiêm trọng, vốn là những nguyên nhân có thể gây tử vong sớm.

Một lời giải thích cho việc người ăn ớt sống thọ, ít mắc các bệnh nguy hiểm hơn là hợp chất capsaicin trong ớt.

Hợp chất này tạo nên vị cay của ớt, được cho là có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống ung thư và điều hòa đường huyết.

Một thứ tưởng "vô dụng" giúp kéo dài tuổi thọ đáng kể

Một thứ tưởng "vô dụng" giúp kéo dài tuổi thọ đáng kể

(NLĐO) - Một yếu tố ít ai ngờ đến có thể giúp giảm mạnh nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch và kéo dài tuổi thọ ở nhiều người.

Làm 2 điều này, nữ giới sẽ chậm lão hóa và tăng tuổi thọ

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Phần Lan đã chỉ ra thêm một yếu tố bất ngờ tác động đến tuổi thọ và sự lão hóa.

Lý do một số người sống thọ trên 110 tuổi

(NLĐO) - Brazil là quốc gia có tỉ lệ người sống thọ trên 110 tuổi cao bất thường. Một cuộc phân tích về họ đã tiết lộ lý do.

