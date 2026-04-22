Đảo ngược gan nhiễm mỡ không cần ăn kiêng: Đột phá từ Mỹ

Công bố trên tạp chí khoa học Nature Aging, nhóm tác giả từ Đại học California ở Los Angeles (UCLA - Mỹ) cho biết họ đã tìm ra một lối đi mới để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, hứa hẹn có thể đảo ngược tình trạng này mà không cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt.

Cũng giống như nhiều nơi khác trên thế giới, tại TP Los Angeles ước tính có đến 30%-40% cư dân mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Các lựa chọn điều trị hiện tại còn hạn chế, hầu hết phụ thuộc vào việc thay đổi lối sống, điều mà không phải ai cũng thực hiện tốt.



“Đây là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng đang hình thành” - giáo sư Anthony Covarrubias, tác giả chính, cho biết.





Gan nhiễm mỡ là một vấn đề sức khỏe rất thường gặp ngày nay - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nghiên cứu mới này tập trung vào sự lão hóa tế bào, xảy ra khi các tế bào ngừng phân chia nhưng không chết, tạo thành một dạng tế bào "zombie" độc hại, không những không bảo đảm được chức năng thông thường mà còn giải phóng một loạt các tín hiệu gây viêm, có thể làm tổn thương các tế bào xung quanh.

Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi liệu đại thực bào, những tế bào miễn dịch lớn di chuyển trong các mô để dọn dẹp mảnh vụn, mầm bệnh và tế bào chết, có thực sự bị lão hóa theo cách đó hay không.

Nhóm tác giả UCLA đã chứng minh là có: Họ phát hiện ra rằng sự hiện diện của hai protein, p21 và TREM2, cùng nhau báo hiệu cho các đại thực bào đã trở thành "zombie".

Trong gan chuột, sự hiện diện của loại "zombie" này tăng từ khoảng 5% ở con non lên khoảng 60%-80% ở con già, trùng khớp với sự gia tăng tình trạng viêm gan mạn tính được thấy trong quá trình lão hóa.

Song song đó, nồng độ cholesterol xấu LDL cao có thể đẩy các đại thực bào vào trạng thái lão hóa.

Để kiểm tra xem việc loại bỏ các tế bào này có thể cải thiện sức khỏe hay không, các nhà nghiên cứu đã điều trị cho chuột bằng ABT-263, một loại thuốc có khả năng tiêu diệt chọn lọc các tế bào lão hóa.

Kết quả rất khả quan: Ở những con chuột bị ăn nhiều chất béo và cholesterol cao - mô phỏng tình trạng gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa - trọng lượng gan giảm từ khoảng 7% tổng trọng lượng cơ thể xuống còn 4%-5% sau khi điều trị, tình trạng gan cũng khỏe mạnh hơn, đảo ngược tình trạng nhiễm mỡ trước đây.

Tổng trọng lượng cơ thể chúng cũng giảm 25%.

Những kết quả này cho thấy rằng chỉ cần loại bỏ các đại thực bào già cỗi cũng có thể dẫn đến những cải thiện đáng kể về trao đổi chất, đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ.

Thách thức lớn nhất là việc áp dụng ABT-263 để điều trị như trong thí nghiệm không an toàn cho con người. Vì vậy nhóm nghiên cứu đang tiếp tục làm việc để tìm ra phương pháp điều trị phù hợp với các bệnh nhân hơn.