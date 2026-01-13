HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn

Minh Khuê

(NLĐO) - Loạt sao gồm: Ngô Kiến Huy, Anh Tú Atus, HIEUTHUHAI, Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm… tụ hội chúc mừng Kiều Minh Tuấn.

Phim "Con kể ba nghe" tổ chức ra mắt vào tối 12-1 tại TP HCM, quy tụ đông đảo khách mời, đồng nghiệp tham gia.

Là bạn bè, đồng đội thân thiết trong những chương trình gameshow "2 ngày 1 đêm", "Chiến sĩ quả cảm", nhiều nghệ sĩ đến chung vui cùng Kiều Minh Tuấn cũng như ê-kíp phim "Con kể ba nghe".

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1.

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm chúc mừng Kiều Minh Tuấn

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2.

Lê Dương Bảo Lâm thường tung hứng, bày trò cùng Kiều Minh Tuấn trong các gameshow

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3.

Vẻ điển trai của HIEUTHUHAI

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 4.

Anh Tú Atus và Lê Giang

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 5.

Vợ chồng Cris Phan

Trong đó, Anh Tú Atus điển trai sánh bước cùng đàn chị Lê Giang trên thảm đỏ. Nhóm Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm cùng nhau tạo không khí cho sự kiện của "chí cốt".

Ngoài ra, nhiều khách mời khác như NSND Kim Xuân, Hải Triều, Phi Phụng, Phương Dung, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh, Đinh Tiến Đạt, Vân Trang, Hứa Vĩ Văn… cũng tham gia sự kiện.

"Con kể ba nghe" do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, Trần Thanh Huy là giám đốc sáng tạo. Phim quy tụ dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Yến Nhi, Mai Cát Vi,...

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 6.

NSND Kim Xuân tham gia sự kiện

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 8.

Song Luân

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 9.

Và các khách mời khác

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 10.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 11.

Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung

"Lấy đề tài là một vấn đề nóng trong xã hội hiện nay, phim không cổ súy, cũng không lên án bất kỳ ai. Điều mà tôi mong muốn là sau khi xem xong, khán giả sẽ cảm thấy được đây là một vấn đề đáng quan tâm. Hy vọng bộ phim đem lại cảm xúc, có thể như một cái ôm đến khán giả, và biết đâu có thể sẽ thay đổi được quyết định tiêu cực của dù chỉ là một người" - đạo diễn Đỗ Quốc Trung bày tỏ.

Lấy bối cảnh thế giới xiếc rực rỡ sắc màu, phim kể câu chuyện về mối quan hệ rạn nứt giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn dóng) - một nghệ sĩ xiếc, cũng là người cha đơn thân và Minh (Hạo Khang đóng), cậu con trai đang ở độ tuổi vị thành niên với nhiều tổn thương. Khi nhận ra con trai xuất hiện những dấu hiệu bất ổn, ông Thái buộc phải đối diện với nỗi lo lớn nhất của đời làm cha. Phim ra rạp từ 16-1.

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 14.

Ê-kíp đoàn phim

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 15.

Cùng giao lưu tại sự kiện

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 16.

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 17.

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn - Ảnh 18.

diễn viên Kiều Minh Tuấn rapper Hieuthuhai Ngô Kiến Huy Lê Dương Bảo Lâm phim Con kể ba nghe
