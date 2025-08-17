Ngoài 5.000 UAV vận tải xuất khẩu sang Hàn Quốc, CT Group còn sản xuất những UAV gì?

Xuất khẩu 5.000 UAV vận tải

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Công ty CT UAV (thành viên của CT Group) đã ký kết thỏa thuận cung ứng 5.000 UAV theo hình thức OEM cho đối tác Hàn Quốc.

Đây là lô UAV vận tải hạng nặng (từ 60kg đến 300kg) với tỉ lệ nội địa hóa đạt 85%, ứng dụng công nghệ độc quyền do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển.

UAV vận tải CT-Security Sky Guard có tải trọng lên tới 200 kg.

Trong đó, UAV vận tải CT-Security Sky Guard có tải trọng lên tới 200 kg, chuyên biệt cho vận tải hàng hóa và giao hàng, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.





Dòng VTOL (Vertical Take-off and Landing) của CT UAV kết hợp ưu điểm cất/hạ cánh thẳng đứng của trực thăng và tốc độ của máy bay cánh bằng. Với hai phiên bản 2.7m và 4.4m, dòng sản phẩm này mang lại giải pháp vận tải hàng hóa tốc độ cao.

Trong khi đó, mẫu VTOL 4.4m (cánh cố định), được thiết kế để vận chuyển nội địa, hỗ trợ logistics cho các khu công nghiệp và khu vực đảo xa, đồng thời tham gia vào hoạt động cứu trợ thiên tai như lũ lụt hay những nơi bị cô lập.

Mẫu UAV này sở hữu tải trọng 10kg, có khả năng bay ở độ cao tới 300m, vận tốc dao động từ 110 đến 145 km/h, phạm vi hoạt động trên 13,8km và thời gian bay liên tục lên tới 360 phút, đồng thời có khả năng kháng gió cấp 6.

Về công nghệ, UAV được trang bị camera AI 4K, cảm biến đa loại cùng RTK GPS cho độ chính xác định vị cao, kết hợp với hệ thống tránh chướng ngại vật tự động, mang lại độ an toàn và hiệu quả tối đa trong quá trình vận hành.

Sở hữu tổng cộng 16 dòng UAV

Không chỉ dừng lại ở UAV vận tải, CT UAV còn đang đầu tư chế tạo và sản xuất các dòng UAV Cứu hộ – Y tế, chuyên hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp ở các địa hình khó tiếp cận. Điểm nổi bật là tích hợp camera AI theo dõi sức khỏe, định vị RTK GPS độ chính xác cao, cảm biến giám sát điều kiện vận chuyển và hệ thống bay tự động. Công nghệ AI còn được tối ưu để phục vụ các tình huống cứu hộ khẩn cấp.

Theo tìm hiểu, CT UAV sở hữu tổng cộng 16 dòng sản phẩm UAV trải rộng nhiều lĩnh vực:

Vận tải & Cứu hộ: UAV chở khách, vận tải hàng hóa, cứu hộ - y tế.

Môi trường & An ninh: Phòng cháy chữa cháy, đánh giá tín chỉ carbon, an ninh, tuần tra biên giới.

Nông nghiệp & Công nghiệp: Ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, điện lực, kiểm tra xây dựng, năng lượng tái tạo.

Công nghệ & Giải trí: Trình diễn ánh sáng, chuyển đổi số, BIM.

UAV hỗ trợ cấp cứu ngoại viện khẩn cấp

UAV vận tải hàng hóa tiếp viện

Đặc biệt, UAV chuyên phòng ngừa và chữa cháy, hỗ trợ giám sát và phản ứng nhanh với hỏa hoạn vừa được CT UAV giới thiệu và trưng bày tại Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025. Sản phẩm được giới chuyên môn và khách tham quan đánh giá khá cao.

UAV phòng cháy chữa cháy của CT UAV, tại Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025





UAV PCCC được sử dụng để phát hiện sớm điểm cháy, xử lý kịp thời

Hoặc các địa bàn không có đường xe vào

Hỗ trợ vận chuyển vật tư cứu hỏa

Ứng cứu nhanh tại các hẻm nhỏ

UAV giao hàng y tế khẩn cấp, vận chuyển thuốc, mẫu xét nghiệm, vắc -xin…

UAV nông nghiệp, giám sát mùa vụ, cây trồng

UAV nông nghiệp có thể ứng dụng trong phun thước, rải phân, gieo hạt…

UAV kiểm tra xây dựng

UAV tái tạo năng lượng

UAV phục vụ sản xuất thủy sản



