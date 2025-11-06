HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngoại binh của CLB Đông Á Thanh Hóa vui mừng khi được công an tìm thấy điện thoại

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do bất cẩn, cầu thủ bóng đá Rimario Gordon của CLB Đông Á Thanh Hóa đã làm rơi điện thoại, anh vui mừng sau khi được công an tìm thấy trao trả tận tay

Ngày 6-11, thông tin từ Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã tìm thấy chiếc điện thoại di động của anh Rimario Gordon, quốc tịch Jamaica bị làm rơi trước đó và đã trao trả cho người mất.

Cầu thủ người nước ngoài vui mừng khi được công an tìm thấy điện thoại - Ảnh 1.

Công an phường Hạc Thành trao trả lại điện thoại cho cầu thủ Rimario Gordon. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 4-11, anh Rimario Gordon, hiện đang thi đấu cho CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa đến Công an phường Hạc Thành trình báo về việc trong khi di chuyển đến ngân hàng PG Bank (đường Trần Phú, phường Hạc Thành) để rút tiền, anh đã sơ ý làm rơi điện thoại di động iPhone 13.

Khi phát hiện tài sản bị mất, do bất đồng ngôn ngữ nên anh Rimario Gordon rất lo lắng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã phân công cán bộ trực tiếp đến hiện trường để xác minh, tìm kiếm thông tin.

Cầu thủ người nước ngoài vui mừng khi được công an tìm thấy điện thoại - Ảnh 2.

Rimario Gordon trong màu áo CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa

Đến 13 giờ cùng ngày, được sự hỗ trợ của nhân dân, Công an phường Hạc Thành đã tìm thấy điện thoại và sau đó làm thủ tục trao trả cho anh Rimario Gordon.

Nhận được tài sản bị mất, anh Rimario Gordon rất vui mừng và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hạc Thành

Được biết, Rimario Gordon, sinh năm 1994 là tiền đạo nổi tiếng người Jamaica từng có nhiều năm thi đấu tại V-league và khoác áo nhiều CLB như: Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương và hiện tại là Thanh Hóa. Rimario Gordon cũng là cầu thủ có trong danh sách xin nhập quốc tịch Việt Nam trong năm nay.

