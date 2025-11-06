Ngoại binh của CLB Đông Á Thanh Hóa vui mừng khi được công an tìm thấy điện thoại

Ngày 6-11, thông tin từ Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã tìm thấy chiếc điện thoại di động của anh Rimario Gordon, quốc tịch Jamaica bị làm rơi trước đó và đã trao trả cho người mất.

Công an phường Hạc Thành trao trả lại điện thoại cho cầu thủ Rimario Gordon. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 4-11, anh Rimario Gordon, hiện đang thi đấu cho CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa đến Công an phường Hạc Thành trình báo về việc trong khi di chuyển đến ngân hàng PG Bank (đường Trần Phú, phường Hạc Thành) để rút tiền, anh đã sơ ý làm rơi điện thoại di động iPhone 13.

Khi phát hiện tài sản bị mất, do bất đồng ngôn ngữ nên anh Rimario Gordon rất lo lắng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã phân công cán bộ trực tiếp đến hiện trường để xác minh, tìm kiếm thông tin.

Rimario Gordon trong màu áo CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa

Đến 13 giờ cùng ngày, được sự hỗ trợ của nhân dân, Công an phường Hạc Thành đã tìm thấy điện thoại và sau đó làm thủ tục trao trả cho anh Rimario Gordon.

Nhận được tài sản bị mất, anh Rimario Gordon rất vui mừng và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hạc Thành