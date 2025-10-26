Ngoại binh lập cú đúp, Hải Phòng FC thắng ngược Hà Tĩnh

Chiến thắng trên sân nhà Lạch Tray tối 26-10 giúp CLB Hải Phòng vươn lên thứ 4 bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 14 điểm sau 8 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh vẫn giậm chân ở vị trí giữa bảng xếp hạng, tạm đứng thứ 7 với 9 điểm.
CLB Hải Phòng và CLB Hà Tĩnh - Clip: FPT Play
Diễn ra cùng ngày, CLB Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 0-1 khi tiếp đón Thanh Hóa trên sân Vinh. Kết quả này cũng khiến đội bóng thành Vinh đối diện nguy cơ rớt hạng, tạm xếp thứ 12 với 6 điểm, có cùng điểm số với Hoàng Anh Gia Lai, hơn Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm, song đã thi đấu nhiều hơn một trận.
Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa - Clip: FPT Play
