"Thay mặt Chính phủ Mỹ, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9"- thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Nguồn: REUTERS/TTXVN

Mỹ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm của người dân Việt Nam và những bước tiến mà các bạn đã đạt được. Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc, trở thành một đối tác không thể thiếu trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là một nước đi đầu trong việc ứng phó với các thách thức chung toàn cầu.

Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia chúng ta. Mỹ tự hào về những tiến triển mà chúng ta đã cùng nhau đạt được trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó củng cố hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục, cũng như trong việc ứng phó các thách thức khu vực, bao gồm an ninh hàng hải và tội phạm xuyên quốc gia.

"Nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử này, chúng tôi tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho người dân Mỹ và Việt Nam, cũng như toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương"- Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh.

Nhân ngày đặc biệt này, Ngoại trưởng Mỹ gửi lời chúc nồng nhiệt nhất tới người dân Việt Nam. Xin chúc các bạn có một lễ kỷ niệm vui và một năm thịnh vượng phía trước.

Đại sứ Marc Knapper chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam - 80th Vietnam National Day. Nguồn: Đại sứ quán Mỹ

Dịp này, Đại sứ quán Mỹ chia sẻ video clip Đại sứ Marc Knapper chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Trong video, Đại sứ Marc Knapper tới thăm nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.