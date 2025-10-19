HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngọc Kem là ai mà được vinh danh nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật 2025?

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Đêm Gala TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18-10 đã vinh danh nhiều nhà sáng tạo nội dung, đối tác trên nền tảng

Ở hạng mục nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật 2025, chủ kênh Ngọc Kem (Trần Nguyễn Hồng Ngọc) đã xuất sắc giành giải. Đây là giải thưởng tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết (KOL/KOC) có thành tích nổi bật trong hoạt động bán hàng và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các chiến dịch lớn của nền tảng.

Sở hữu 3,3 triệu lượt theo dõi trên TikTok, Ngọc Kem được biết đến với phong cách livestream thời trang chuyên nghiệp, đồng thời là một trong những gương mặt tiên phong tham gia và lan tỏa các chiến dịch bán hàng nông sản Việt trên TikTok Shop.


Ngọc Kem giành giải bán hàng xuất sắc tại TikTok Awards Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Ngọc Kem (giữa) khảo sát tại vườn vải thiều trước khi bước vào phiên livestream cùng các nhà sáng tạo nội dung của TikTok ShOP

Trả lời với báo chí sau khi nhận giải về việc người làm sáng tạo nội dung ở mảng bán hàng vẫn gặp phải "định kiến" của xã hội về nghề nghiệp, Ngọc Kem cho biết rất mong muốn được mọi người có cái nhìn khách quan và nhẹ nhàng hơn với nghề bán hàng livestream, bởi mọi người đang nỗ lực làm nghề, mang đến giá trị thực cho xã hội.

Theo Tiktoker này, nhiều người bán hàng livestream không chỉ đồng hành cùng nhà bán hàng mà còn cùng bà con trên khắp cả nước đưa nông sản Việt vươn xa. Ngọc Kem khẳng định sẽ tiếp tục trau dồi bản thân để phát triển bền vững trong nghề.

Ngọc Kem giành giải bán hàng xuất sắc tại TikTok Awards Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Ngọc Kem thắng giải TikTok Shop tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - đánh giá việc tôn vinh các nhà sáng tạo như TikTok Awards là cần thiết, song song với công tác chấn chỉnh hành vi lệch chuẩn. Ông nhấn mạnh người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung cần đặt đạo đức và văn minh lên hàng đầu.

Theo ông Lê Quang Tự Do, trong 2 năm qua, việc chấn chỉnh các KOL/KOC đã có sự chuyển dịch rõ rệt, từ vi phạm nội dung giật gân, câu khách sang rủi ro khi dùng danh tiếng để quảng cáo và bán hàng.

Ông thừa nhận đây là lĩnh vực mới, chịu nhiều ràng buộc pháp luật nên dễ dẫn đến vi phạm, nhất là khi quảng cáo sản phẩm liên quan đến sức khỏe, đời sống. Mức phạt cho vi phạm quảng cáo, bán hàng hiện rất cao, thậm chí có thể bị xử lý hình sự, không còn dừng ở xử phạt hành chính như trước. Do đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đang tổ chức các chương trình tập huấn, hội nghị và cấp chứng chỉ giúp người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung nắm rõ quy định, hoạt động đúng pháp luật và bền vững hơn.

Ngọc Kem giành giải bán hàng xuất sắc tại TikTok Awards Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Chủ kênh Con Cò Đây đã khóc khi nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm từ Cục trưởng Lê Quang Tự Do

Tik Tok Awards Việt Nam 2025 năm nay có chủ đề "Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo" với 16 hạng mục đề cử trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ giải trị, thể thao, giáo dục, làm đẹp, ẩm thực, livestream....

Kết quả, ở hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung của năm" đã xướng tên chủ kênh Con Cò Đây (Quân Trương); @littlequanzz (Con Cò Đây); Nhà sáng tạo nội dung/Đối tác có ảnh hưởng tích cực của năm (Quỹ hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hoá Việt Nam, Schannel, Vĩnh Thích Ăn Ngon; Người kể chuyện của năm thuộc về chủ kênh Bé Bảy (tên thật Nguyễn Thanh Ngọc Hải); Nhà sáng tạo nội dung Ẩm thực của năm: Chủ kênh Hoàng Anh Panda,…


TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"?

TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"?

(NLĐO) – TikTok Shop vừa cập nhật nhiều chính sách mới khiến nhà bán hàng lo lắng vì kênh có khả năng bị "bay màu" nếu vi phạm

Shopee, TikTok… chịu trách nhiệm liên đới, lưu video livestream bán hàng ít nhất 3 năm

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Luật Thương mại điện tử, trong đó có nhiều nội dung mới như quản lý hoạt động livestream bán hàng.

Một video TikTok 60 giây có thể mang về doanh số hơn 1 tỉ đồng?

(NLĐO) - Ngành ẩm thực (F&B) được cho là có nhiều dư địa phát triển trên TikTok bởi đây là nội dung được người dùng yêu thích

