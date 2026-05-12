Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc ủng hộ Quốc Trường, Quốc Huy

Loạt nghệ sĩ diện trang phục lịch lãm đến ra mắt phim

Phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu" do Nguyễn Xuân Nghĩa biên kịch, đạo diễn, ra mắt tối 12-5 tại TP HCM.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ: vợ chồng Xuân Lan, đạo diễn Timothy Linh Bùi, diễn viên – nhà sản xuất Kathy Uyên, diễn viên Kiều Trinh, Thanh Thuý, Mai Thế Hiệp, Lê Phương, Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc, Trịnh Tú Trung, Chan Than San, Dương Cẩm Lynh, Black Bi, Pha Lê, Hoàng Mập…

Ngọc Trinh đến chúc mừng cho Quốc Trường

Dàn diễn viên trong phim gồm: NSND Kim Xuân, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc, Quỳnh Thy, Quốc Huy, Quốc Trường, Phát Đạt, Lâm Thanh Mỹ… Tất cả tề tựu để chào mừng khách mời, khán giả.

Quốc Trường khẳng định anh ngoài đời và nhân vật Toàn có tính cách khá giống nhau

"Một thời ta đã yêu" xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy-Phát Đạt đóng), Quỳnh (Quỳnh Thy đóng) và Toàn (Quốc Trường đóng). Lấy bối cảnh thành phố biển những năm 2000, phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 rung động mạnh mẽ trước Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ.

Từ đó, mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo nhiều cảm xúc mãnh liệt, những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.

Phim là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa. Trước khi đến với điện ảnh, ông đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực y khoa tại Mỹ, mang theo nhiều chiêm nghiệm về con người và đời sống.

"Khi xem phim với đông đảo khán giả, tôi mới thực sự cảm nhận được những phản ứng chân thực từ người xem. Có những phản hồi khiến tôi bất ngờ nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới hiểu hơn về khán giả Việt và làm cơ sở cho những dự án tiếp theo" – đạo diễn cho biết.

Diễn viên Quốc Trường nhận định vai Toàn khá gần gũi với tính cách của anh ngoài đời. Cả hai đều là những người yêu hết mình và luôn thích mạo hiểm. Anh còn đặc biệt thích và luôn muốn được tham gia một bộ phim có màu sắc hoài niệm với bối cảnh giữa thập niên 2000.

Phim có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 14-5 và chính thức ra rạp từ 15-5.