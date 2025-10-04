Soi tỉ số trận Chelsea - Liverpool: Pháo hoa trên sân Stamford Bridge

Enzo Fernandes (Chelsea) và Ryan Gravenberch (Liverpool)

Chelsea đã chịu thất bại 1-3 trước Brighton vào cuối tuần, nhưng cần lưu ý rằng hậu vệ Trevoh Chalobah đã bị đuổi khỏi sân chỉ sau 53 phút. Benoit Badiashile được kỳ vọng sẽ thay thế anh trong đội hình xuất phát, trong khi tất cả Liam Delap, Cole Palmer, Levi Colwill và Wesley Fofana vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Giống như Chelsea, Liverpool cũng phơi áo ở vòng 6, nhận lãnh thất bại đầu tiên trong mùa giải khi để thua Crystal Palace tại Selhurst Park. Với hàng phòng ngự yếu kém và tiềm năng tấn công mạnh mẽ của Liverpool, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới có thể kỳ vọng vào khả năng ghi bàn của cả hai đội sẽ mang đến cơn mưa bàn thắng.

Trong lần gặp nhau gần nhất tại London, Chelsea đã đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1, nhưng họ không thắng The Reds trong 10 lần gặp trước đó. Tương quan lực lượng đôi bên giờ có chút thay đổi. Liverpool đã làm mới đội ngũ và lối chơi của mình, trong lúc Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề trong lực lượng. Arne Slot của Liverpool có một đội hình đầy đủ để lựa chọn. Trong lúc Enzo Maresca của Chelsea, phải giải bài toán khó khi vắng bộ tứ trụ cột Liam Delap, Cole Palmer, Levi Colwill và Wesley Fofana.

Trận derby Ngoại hạng Anh ở London vốn thường không mang đến nhiều bàn thắng, nhưng lần này nó hứa hẹn một đêm pháo hoa tung tóe ở Stamford Bridge. Một nhân tố đáng lưu ý là Alexander Isak của Liverpool vốn ghi bàn trong 2 lần đến sân Stamford Bridge gần nhất (khi khoác áo Newcastle).

Các chuyên gia cũng có nhận định không nhất quán khi cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 1-2 cho uy lực tấn công của Liverpool, cựu danh thủ Chris Sutton dự báo một chiến thắng 2-1 cho Chelsea, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson ủng hộ kết quả hòa 1-1.

Dự đoán: Chelsea - Liverpool 1-2

Đối đầu trực tiếp

Premier League 24/25 Chelsea - Liverpool 3-1

Liverpool - Chelsea 2-1

EFL Cup: Chung kết 23/24 Chelsea - Liverpool 0-1 (hiệp phụ)

Premier League 23/24 Liverpool - Chelsea 4-1

Chelsea - Liverpool 1-1

Premier League 22/23 Chelsea - Liverpool 0-0

Liverpool - Chelsea 0-0

Cúp FA: Chung kết 21/22 Chelsea - Liverpool 0-0

EFL Cup: Chung kết 21/22 Liverpool - Chelsea 0-0

Premier League 21/22 Chelsea - Liverpool 2-2

Liverpool - Chelsea 1-1

Premier League 20/21 Liverpool - Chelsea 0-1

Chelsea - Liverpool 0-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 04/10 23:30 Chelsea - Liverpool 1.85 1/4 : 0 2.05 1.875 3 2.00

Tỉ lệ khởi điểm của trận đấu rất sít sao: Nhà vô địch Liverpool chấp chỉ đồng nửa và chủ nhà Chelsea lún tiền (ăn chỉ 85). Sự hợp lý của tỉ lệ khiến thị trường lắng đọng và người ta tin rằng việc chọn bên chỉ là vấn đề cảm tính. Dù sao, Liverpool vẫn trội hơn chút ít với đội hình đồng nhất, còn Chelsea có thể phải trả giá cho sứt mẻ lực lượng, nhất là khi vắng Cole Palmer. Chọn cửa trên hợp lý hơn.

Tỉ số phổ biến nhất là 1-1 khi mang mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.9. Đứng ngay sau đó là tỉ số thắng sít sao của Liverpool với 1-2 có giá đặt 1 ăn chỉ 8.8, trong lúc cửa thắng 2-1 của Chelsea có giá đến 10.Một kết quả đáng lưu ý là kết quả hòa 2-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 12. Tỉ số thắng sít sao 0-1 của Liverpool cũng có mệnh giá tương tự, còn 0-2 có giá đặt 1 ăn 14. Ngược lại, tỉ số thắng 1-0 của Chelsea cũng mang mệnh giá nhiều triển vọng khi đặt 1 ăn 13.



