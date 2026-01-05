HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ngôi sao U23 Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thông số trước thềm giải châu Á

Tin - ảnh: Quốc An, đồ họa: Vệ Loan

(NLĐO) - Thủ môn Trần Trung Kiên đang thu hút sự chú ý khi vào nhóm dẫn đầu giải về chiều cao ở giải đấu châu lục.

Thủ môn Trần Trung Kiên đang thu hút sự chú ý khi lọt vào Top dẫn đầu VCK U23 châu Á 2026 về chiều cao.

Với chiều cao 1,91 m, người gác đền của U23 Việt Nam đứng top 6 thủ môn cao nhất của giải, cùng nhóm với Masataka Kobayashi (U23 Nhật Bản) và Kurmanbek Nurlanbekov (U23 Kyrgyzstan), chỉ xếp sau các thủ môn cao từ 1m92 đến 1m96.

Thông số thể hình ấn tượng này giúp Trung Kiên trở thành cái tên đáng chú ý trong bối cảnh các đội bóng châu Á ngày càng ưu tiên thủ môn có khả năng kiểm soát không gian và chống bóng bổng tốt.

img

Trung Kiên không chỉ sở hữu chiều cao tốt mà còn có kinh nghiệm trận mạc dày dặn khi thường xuyên khoác áo tuyển Việt Nam

Ngôi sao từ HAGL không chỉ nổi bật về chiều cao, thủ môn sinh năm 2003 còn được đánh giá cao về tiềm năng khi theo Transfermarkt, anh nằm trong top 7 thủ môn đắt giá nhất VCK U23 châu Á 2026, với mức định giá 200.000 euro.

Thời điểm ra mắt, Trung Kiên được định giá chỉ 25.000 euro, và có sự bứt phá mạnh mẽ từ năm 2024 với giá trị 50.000 vọt lên gấp 4 lần.

Tại VCK châu Á, U23 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày mai 6-1, gặp U23 Jordan và lần lượt gặp U23 Kyrgyzstan, U23 Ả Rập Saudi trong bảng A.

img

U23 Việt Nam Trung Kiên HAGL
