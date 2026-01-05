U23 Việt Nam hướng đến bán kết

Đội tuyển U23 Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi.

Có thể tạo bất ngờ

Phân tích số liệu chuyên môn ở vòng loại, trang chủ LĐBĐ châu Á (The AFC) nhận xét U23 Việt Nam là đội bóng có lối chơi thực dụng nhưng rất hiệu quả. U23 Việt Nam sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và có thể tạo bất ngờ trước những đội bóng mạnh của châu Á.

Tin vui đến với HLV Kim Sang-sik khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đang hồi phục nhanh sau khi dính chấn thương rách cơ bắp chân. Tuyển thủ gốc Tây Ninh này đã trở lại tập luyện cùng toàn đội song bỏ ngỏ khả năng thi đấu lượt trận ra quân vòng bảng Giải U23 châu Á 2026.

Cùng với Thanh Nhàn, hàng công U23 Việt Nam sở hữu nhiều chân sút tài năng, đạt điểm rơi phong độ. Nổi bật trong số này là Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc - những tuyển thủ giàu kinh nghiệm chơi bóng ở V-League, từng góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Đến với sân chơi cấp châu lục kỳ này, U23 Việt Nam là đội ghi ít bàn thắng nhất trong số 11 đội đứng đầu các bảng vòng loại U23 châu Á 2026, với chỉ 4 pha lập công. Tuy nhiên, những chiến binh "sao vàng" đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại, biết cách tiếp cận, bắt nhịp trận đấu hợp lý, đạt hiệu quả tối đa.

Bản lĩnh của U23 Việt Nam thể hiện ở kết quả giữ sạch lưới và lọt vào nhóm 7 đội toàn thắng tại vòng loại, sánh ngang những cường quốc bóng đá của châu lục như U23 Jordan, U23 Nhật Bản, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc và U23 Syria.

Biết cách tận dụng thời cơ

Trước những đội bóng nhỉnh hơn về hình thể, các học trò của ông Kim Sang-sik sẽ ưu tiên phòng ngự chắc chắn, chờ thời cơ phản công ghi bàn, định đoạt trận đấu. Giới chuyên gia bóng đá châu Á nhìn nhận U23 Việt Nam có khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật, chặt chẽ trong lối chơi. Dù không được đánh giá cao về khả năng tấn công nhưng U23 Việt Nam được AFC nhận xét là một đội bóng biết cách tận dụng thời cơ ở những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng chung cuộc.

Thầy trò ông Kim có thừa sự tự tin và động lực trước khi tiến vào giải đấu nhờ kết thúc năm 2025 đầy thành công. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng việc đoạt 2 chức vô địch Đông Nam Á vừa qua sẽ là "đòn bẩy" tinh thần, giúp U23 Việt Nam tự tin hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chiến lược gia 49 tuổi này khẳng định toàn đội đã trải qua quá trình 2 năm rèn luyện kiên trì và chuyên sâu nên đặt mục tiêu lọt vào bán kết Giải U23 châu Á. Để đạt được mục tiêu này, trước hết, U23 Việt Nam cần phải vượt qua vòng đấu bảng đầy thách thức.

Trên bảng xếp hạng thế giới, Việt Nam (hạng 107 FIFA) kém hơn các đội trong bảng A, gồm Ả Rập Saudi (60), Jordan (64) và Kyrgyzstan (104). Những đội bóng này sở hữu lối chơi tấn công nhanh đa dạng và dàn cầu thủ giàu thể lực, kỹ thuật.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh nhận xét: "Các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn thua kém so với đối thủ. Toàn đội đang có thể lực tốt nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đang hướng đến giải đấu với tâm thế sẵn sàng nhất".

Ngày 6-1, U23 Việt Nam sẽ ra quân trận đầu tiên của bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, gặp U23 Jordan lúc 18 giờ 30 phút.