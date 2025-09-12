HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ngồi tại Cà Mau vẫn có thể phỏng vấn xin việc làm tại TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ giải quyết bài toán nội tại của thị trường lao động, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Chiều 12-9, Cục Việc làm- Bộ Nội vụ đã khai trương sàn giao dịch việc làm quốc gia, đây là bước đột phá trong kết nối cung cầu lao động. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP HCM (khu vực Bình Dương cũ), với sự tham dự của các doanh nghiệp, nhà cung ứng nguồn nhân lực...

Đây sẽ là kênh kết nối cung cầu lao động hiện đại, minh bạch, chấm dứt tình trạng tìm việc thủ công kém hiệu quả. Đồng thời sẽ là nguồn dữ liệu tập trung, cung cấp số liệu thời gian thực về cung-cầu, xu hướng tuyển dụng theo ngành nghề, vùng miền, mức lương… Những dữ liệu này phục vụ trực tiếp cho dự báo, hoạch định chính sách lao động, đào tạo nghề, di cư lao động, hỗ trợ thất nghiệp, đặc biệt khi nền kinh tế có biến động. Không có nền tảng như vậy, quản lý vĩ mô sẽ thiếu căn cứ dữ liệu tin cậy.

Ngồi tại Cà Mau vẫn có thể phỏng vấn xin việc làm tại TP HCM- Ảnh 1.

Ông Vũ Trọng Bình chia sẻ về sàn giao dịch việc làm

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm cho biết thông tin về nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu việc làm, vị trí việc làm... sẽ đưa lên hết sàn giao dịch việc làm quốc gia, ví dụ nếu người lao động ở Cà Mau, muốn tìm công việc ở TP HCM thì chỉ cần vào sàn giao dịch việc làm, tra thông tin là sẽ ra sau đó vào ứng tuyển và nhận lời phỏng vấn trực tuyến với doanh nghiệp.

Người lao động khi vào sàn giao dịch việc làm phải nhập mã định danh trên VNID, kể cả doanh nghiệp cũng phải làm việc này, người đại diện pháp luật hoặc người được uỷ quyền mới được đăng nhập vào. Mọi phát ngôn và cam kết trên hệ thống người lao động và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Theo ông Vũ Trọng Bình, xây dựng sàn giao dịch việc làm Quốc gia là cấp thiết vì vừa là yêu cầu chính trị-chiến lược (thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71), vừa là giải pháp thực tiễn để khắc phục điểm nghẽn dữ liệu, giảm chi phí giao dịch, nâng cao năng lực quản lý, thúc đẩy phân bổ nhân lực hợp lý và hỗ trợ chuyển đổi kỹ năng trong kỷ nguyên số. 

Không chỉ giải quyết bài toán nội tại của thị trường lao động, mà kênh này còn là công cụ then chốt để Việt Nam tiến nhanh trong chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

