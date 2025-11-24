HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngọn đồi ở Lâm Đồng xuất hiện vết nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân

Trường Nguyên

(NLĐO) - Xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) di dời người dân cả thôn Lạc Thiện 2 (50 hộ với 150 người) sau khi phát hiện đồi Trảng Bằng xuất hiện vết nứt lớn.

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 1.

Ngày 24-11, UBND xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) cho biết ngay sau khi phát hiện vết nứt ở đồi Trảng Bằng (thôn Lạc Nghiệp 2) vào ngày 23-11 với kích thước dài hơn 100m, sâu hơn0,5 m, địa phương tổ chức sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 120 dân ở thôn Lạc Thiện 2 phía dưới chân đồi đến nơi an toàn

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 2.

Đến hôm nay, vết nứt đã lan rộng, dài hơn 700m, độ hở khoảng0,5 m, sụt sâu khoảng0,5 m. Hiện khu vực này có nguy cơ sạt lở cao sau nhiều ngày mưa liên tục kéo dài, đất đã "no" nước.

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 3.

Xung quanh đồi Trảng Bằng có nhiều vết sạt lở.

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 4.
Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 5.
Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tiếp tục di dời thêm 30 hộ dân, nâng tổng số hộ dân phải di dời lên 50 hộ với 150 nhân khẩu đến nơi an toàn

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 8.
Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 9.

Các hộ dân nhanh chóng di chuyển tài sản đến nơi an toàn trước khi đến nơi tạm trú, chờ lực lượng chức năng xử lý.

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 10.

Trong ngày, lực lượng Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn bộ binh 994 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng đã đến xã D'ran hỗ trợ người dân sơ tán và di dời tài sản.

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đảm bảo nhu yếu phẩm và vật dụng cho người dân đầy đủ trong những ngày sơ tán

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 12.

UBND xã D'ran cùng các đơn vị liên quan đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân và phương tiện không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Ngọn đồi ở Lâm Đồng nứt lớn, khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân - Ảnh 13.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

(NLĐO) - Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.

Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng 50 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO)- Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỉ đồng để tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân

Lâm Đồng yêu cầu các thủy điện trên sông Đồng Nai tạo dung tích phòng lũ

(NLĐO) - Các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du

