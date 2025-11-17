Xe tải và nhiều mô tô đã bị lửa thiêu rụi

Ngày 17-11, ông Đỗ Mạnh Tài - Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe đầu kéo nghiêm trọng, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, xe đầu kéo BKS 29H-83342 kéo theo rơ-moóc chở lô hàng 128 xe máy, khi đến km 968+900, đoạn qua thôn Nam Định, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị thì tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ rơ-moóc.

Dù lúc này trời có mưa, song lửa vẫn lan nhanh. Toàn bộ 128 xe máy, đầu kéo và rơ-moóc bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai khống chế đám cháy. Tuy nhiên, khi dập tắt được ngọn lửa thì thiệt hại đã quá lớn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 6 tỉ đồng. Hiện Công an xã Bố Trạch đang phối hợp các lực lượng công an tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.