“Hồi ức” của NTK Cường Nguyễn: Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và ký ức tươi đẹp!

Ngôn ngữ "Hồi ức" của nhà thiết kế Cường Nguyễn

Nhà thiết kế Cường Nguyễn đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi trình làng bộ sưu tập mới mang tên "Hồi ức". Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên - những khu rừng xanh bạt ngàn, giọt sương long lanh trên lá mỗi sớm mai, đến ánh sáng lấp lánh từ những viên ngọc trai dưới dòng suối - BST "Hồi ức" khơi gợi cảm giác yên bình, trong trẻo và gợi nhớ về những miền ký ức tươi đẹp.

Điểm nhấn nổi bật của bộ sưu tập chính là kỹ thuật drapping, dựng rập 3D và đính kết tỉ mỉ, biến từng thiết kế trở thành một bức tranh sống động.

Người xem không chỉ chiêm ngưỡng trang phục mà còn như được hòa mình trọn vẹn vào hơi thở của thiên nhiên, nơi ký ức và hiện tại giao thoa.

Dàn người mẫu tài năng như Mina Lê, Quỳnh Anh, Anh Thư, Khánh Linh, Pun Trần, Cheryl Dương, Tuấn Kiệt, Nhật Lâm... đã góp phần truyền tải tinh thần trong trẻo và lãng mạn của BST.

Mỗi bước catwalk là một mảnh ghép ký ức, kết nối khán giả với những rung cảm mộc mạc, đầy thi vị.

Những mẫu thiết kế đẹp mắt trong Hồi ức của Cường Nguyễn

Ngay sau phần trình diễn, "Hồi ức" nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả, được đánh giá là một trong những bộ sưu tập ấn tượng của tuần lễ thời trang Destination Runway Fashion Week - Tropical Jungle. Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam - Destination Runway Fashion Week, do siêu mẫu Xuân Lan sáng lập và tổ chức, được đánh giá là sự kiện thời trang lớn nhất và uy tín bậc nhất dành cho các nhà thiết kế trẻ.

Năm nay, chương trình trở lại với chủ đề "Tropical Jungle", mang đến một bữa tiệc thời trang hoành tráng, quy tụ nhiều nhà thiết kế tên tuổi, các chuyên gia hàng đầu trong ngành và đông đảo khán giả yêu thời trang.

Với "Hồi ức", nhà thiết kế Cường Nguyễn đã khẳng định phong cách sáng tạo tinh tế và khả năng thổi hồn vào từng thiết kế, để thời trang không chỉ là trang phục, mà còn là câu chuyện chạm đến trái tim người xem.