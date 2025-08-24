Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ hôm nay 24-8, bão số 5 (Kajiki) đã mạnh cấp 12-13, giật cấp 16 khi cách Nghệ An khoảng 585 km, cách Hà Tĩnh khoảng 560 km về phía đông.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên đường để tránh trú bão số 5 (Kajiki) đang lao vào đất liền

Để chủ động phòng chống bão số 5, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển kể từ 8 giờ ngày 24-8, đồng thời có công điện thực hiện nghiêm các công tác phòng chống bão theo quy định, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

Tại bãi biển du lịch nổi tiếng Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cứ mỗi khi có báo bão, người dân địa phương lại hối hả thực hiện các công việc quen thuộc là kéo thuyền bè lên bờ tránh bão.

Dọc bãi biển này, hiện có hàng chục thuyền bè đánh bắt hải sản gần bờ của người dân. Để tránh trú bão an toàn, khi có thông báo của lực lượng chức năng, người dân lại hò nhau kéo thuyền bè lên đường lớn, vào sâu trong đất liền để tránh gió, sóng biển đánh hư hỏng.

Theo ghi nhận, trưa 24-8, thời tiết tại khu vực bãi biển Sầm Sơn vẫn có nắng và gió nhẹ, trời bắt đầu âm u.

Hình ảnh ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5:

Ngư dân Sầm Sơn đang hối hả đưa thuyền bè lên đường lớn tránh trú bão số 5

Thuyền bè được đưa lên đường Hồ Xuân Hương và một số vị trí bên trong tuyến đường này để đảm bảo an toàn

Công an, biên phòng, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ra khu vực bờ biển hỗ trợ ngư dân

Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, trong sáng sớm, hàng chục thuyền bè dọc bờ biển đã được đưa lên đường Hồ Xuân Hương an toàn

Đường Hồ Xuân Hương chạy dọc bãi biển Sầm Sơn, đây vừa là trục cảnh quan, vừa giống như 1 tuyến đê tránh sóng biển mỗi khi mưa bão. Vì thế, khi bão về, ngư dân Sầm Sơn đều đưa thuyền lên con đường này để tránh trú an toàn