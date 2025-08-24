Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trước việc bão số 5 (Kajiki) đang lao nhanh vào bờ, ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đã kéo thuyền bè lên bờ tránh bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ hôm nay 24-8, bão số 5 (Kajiki) đã mạnh cấp 12-13, giật cấp 16 khi cách Nghệ An khoảng 585 km, cách Hà Tĩnh khoảng 560 km về phía đông.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 1.

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên đường để tránh trú bão số 5 (Kajiki) đang lao vào đất liền

Để chủ động phòng chống bão số 5, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển kể từ 8 giờ ngày 24-8, đồng thời có công điện thực hiện nghiêm các công tác phòng chống bão theo quy định, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

Tại bãi biển du lịch nổi tiếng Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cứ mỗi khi có báo bão, người dân địa phương lại hối hả thực hiện các công việc quen thuộc là kéo thuyền bè lên bờ tránh bão.

Dọc bãi biển này, hiện có hàng chục thuyền bè đánh bắt hải sản gần bờ của người dân. Để tránh trú bão an toàn, khi có thông báo của lực lượng chức năng, người dân lại hò nhau kéo thuyền bè lên đường lớn, vào sâu trong đất liền để tránh gió, sóng biển đánh hư hỏng.

Theo ghi nhận, trưa 24-8, thời tiết tại khu vực bãi biển Sầm Sơn vẫn có nắng và gió nhẹ, trời bắt đầu âm u.

Hình ảnh ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5:

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 2.

Ngư dân Sầm Sơn đang hối hả đưa thuyền bè lên đường lớn tránh trú bão số 5

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 3.
Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 4.
Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 5.

Thuyền bè được đưa lên đường Hồ Xuân Hương và một số vị trí bên trong tuyến đường này để đảm bảo an toàn

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 6.
Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 7.

Công an, biên phòng, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ra khu vực bờ biển hỗ trợ ngư dân

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 8.

Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, trong sáng sớm, hàng chục thuyền bè dọc bờ biển đã được đưa lên đường Hồ Xuân Hương an toàn

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 9.

Đường Hồ Xuân Hương chạy dọc bãi biển Sầm Sơn, đây vừa là trục cảnh quan, vừa giống như 1 tuyến đê tránh sóng biển mỗi khi mưa bão. Vì thế, khi bão về, ngư dân Sầm Sơn đều đưa thuyền lên con đường này để tránh trú an toàn

Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 10.
Ngư dân Sầm Sơn kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 5- Ảnh 11.

Thuyền bè của ngư dân Sầm Sơn đã được đưa lên đường chằng chéo an toàn.

Tin liên quan

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản

(NLĐO) - Bão số 5 sắp đổ bộ, bộ đội Quảng Trị gấp rút chằng chống nhà cửa và phối hợp chính quyền di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, duy trì trực chiến 24/24.

Bão số 5 dự báo đổ bộ vào khu vực nào?

Nhiều địa phương cấm biển, ứng phó bão số 5; Giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng… là những tin tức đáng chú ý

Đà Nẵng huy động xe thiết giáp ứng phó bão số 5

(NLĐO) - Đà Nẵng triển khai xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động ứng phó bão số 5 (Kajiki) với nhiều tình huống khẩn cấp.

bão số 5 phòng chống bão tỉnh Thanh Hóa bão Kajiki đưa thuyền bè lên bờ ngư dân sầm sơn tránh trú bão an toàn Sầm Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo