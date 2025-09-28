HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ngư dân thoát chết trong vụ tàu cá TP HCM gặp nạn kể lại "phút giây sinh tử" trên biển

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Vừa được dìu lên bờ, ngư dân thoát chết trong vụ tàu cá TP HCM gặp nạn, nhờ báo tin ngay cho người nhà rằng "Em vẫn còn sống".

Liên quan đến vụ 2 tàu cá TP HCM gặp nạn trên biển Quảng Trị do bão số 10 Bualoi, đến trưa 28-9, lực lượng chức năng đã hỗ trợ, cứu được 9 ngư dân, 2 người còn lại vẫn đang mất tích.

Sau nhiều giờ bám vào phao hàng hải giữa bốn bề sóng dữ do bão số 10 Bualoi, anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) đã cố hết sức bơi vào và được lực lượng chức năng hỗ trợ, ứng cứu đưa vào bờ an toàn. 

Anh Trường cho biết trên tàu cá BV-0042-TS có 3 ngư dân. Vào sáng sớm 28-9, khi tàu cá đang di chuyển vào khu neo đậu tàu thuyền Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) tránh bão số 10 thì không may bị sóng đánh chìm. Anh Trường cùng với 2 ngư dân khác rơi xuống biển. Cả 3 cùng ôm vào một cái phao. 

Ngư dân thoát chết trong vụ tàu cá TP HCM gặp nạn kể lại "phút giây sinh tử" trên biển- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Trường bám vào phao hàng hải giữa bốn bề sóng dữ

Ngư dân thoát chết trong vụ tàu cá TP HCM gặp nạn kể lại "phút giây sinh tử" trên biển- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa anh Nguyễn Văn Trường đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị sau khi bơi vào bờ

Anh Nguyễn Văn Trường kể lại phút giây sinh tử trên biển khi tàu cá TP HCM gặp nạn trên đường vào nơi tránh bão số 10

Sau đó, sóng biển dập mạnh khiến 2 ngư dân buông tay khỏi phao, mất tích; còn anh Trường bị sóng đánh văng vào vị trí phao hàng hải. Anh leo lên trụ nổi phao hàng hải này và cầm chắc tay vào một sợi dây, chờ cứu hộ. 

Anh Trường kể: "Nhìn vào bờ em thấy người, nhưng em nghĩ đừng ai ra chứ ra là chết hết, không thể nào cứu được vì ra đó sóng dập một, hai lượt là chìm. Em khỏe lắm nhưng chịu còn không nổi". 

Bám trụ cho đến hơn 12 giờ cùng ngày, anh Trường cố hết sức bơi vào và được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Vừa được dìu lên bờ, anh Trường nhờ lực lượng chức năng báo tin ngay cho người nhà rằng: "Em vẫn còn sống".

Anh Trường đang được y, bác sĩ thăm khám, điều trị, xử lý vết thương do xây xát trong quá trình chống chọi giữa biển.

Trước đó, sáng 28-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận tin báo 2 tàu đánh cá mang số hiệu BV-4670-TS (có 8 ngư dân) và BV-0042-TS (có 3 ngư dân) ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM), gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai ứng cứu. Đến nay đã cứu 9 ngư dân, 2 ngư dân còn lại đang mất tích.


