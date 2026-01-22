Hành quân đến sân Fortuna Arena ở thủ đô CH Czech trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới -6oC, Barcelona dường như khó tiếp nhận cái lạnh ngoài trời trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt vì chấn thương lẫn thẻ phạt. Tung ra hàng công khá mạnh với bộ ba Raphinha – Lewandowski – Fermin Lopez nhưng HLV Hansi Flick lại khá lo lắng với tuyến phòng ngự chắp vá, trong đó bộ đôi trung vệ Eric Garcia và Gerald Martin mới lần đầu đá chính cùng nhau.



Barcelona khởi đầu lúng túng ở khâu phòng ngự

Chủ nhà Slavia Prague nhập cuộc đầy hứng khởi và ngay ở phút đầu tiên, tiền đạo cao gần 2 mét Tomas Chory suýt khiến khán đài bùng nổ với cú sút vọt xà ngang khung thành Barcelona sau sai lầm của Gerard Martin. Tám phút sau, từ tình huống đá phạt góc cánh phải của Slavia Prague, hàng thủ Barca lúng túng, để Tomáš Holeš đánh đầu ngược về phía sau cho Vasil Kušej đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Vasil Kušej (9) và đồng đội mừng bàn mở tỉ số

Bàn thắng không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận tịt ngòi của Slavia Prague tại Champions League mà còn khiến chủ nhà thi đấu thêm hưng phấn, đẩy đội khách Barcelona vào tình thế khó khăn khi tấn công không hiệu quả, phòng thủ nhiều lúng túng.

Fermin Lopez liên tiếp ghi bàn, đưa Barcelona vượt lên cuối hiệp 1

Đẳng cấp của nhà vô địch Tây Ban Nha chỉ lên tiếng sau hơn nửa giờ tranh tài. Phút 34, Frenkie de Jong chọc khe tinh tế để Fermín López dứt điểm chuẩn xác vào góc xa, gỡ hòa 1-1. Chỉ 8 phút sau, tiền vệ trẻ này tiếp tục tỏa sáng với cú sút xa ngoài vòng cấm, nâng tổng số bàn thắng của anh tại Champions League lên con số 5.

Tưởng chừng Barca sẽ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn, nhưng đến phút 44, từ một quả phạt góc của Slavia Prague, Robert Lewandowski trong nỗ lực phòng ngự lại vô tình đánh đầu phản lưới nhà, giúp đội chủ sân Fortuna Arena quân bình tỉ số 2-2.

Lewandowski đá phản lưới nhà trong nỗ lực hỗ trợ phòng ngự

Hiệp hai diễn ra với tốc độ cao. Pedri suýt đưa Barca vượt lên ngay phút đầu tiên, trong khi Frenkie de Jong không được công nhận bàn thắng vì việt vị. Raphinha cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm vọt xà, cho thấy quyết tâm dâng cao của đội khách.

Những thay đổi nhân sự của HLV Hansi Flick mang đến hiệu ứng khá tích cực. Vừa vào sân thay cho Pedri được vài phút, Dani Olmo lập tức tạo dấu ấn với cú sút chân phải tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Jindřich Staněk cơ hội cản phá.

Dani Olmo đưa Barcelona vượt lên bằng siêu phẩm bàn thắng

Không lâu sau đó, Lewandowski lập công chuộc lỗi theo cách vô cùng ấn tượng. Phút 71, từ đường căng ngang sệt của Marcus Rashford, tiền đạo người Ba Lan băng vào dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 4-2 cho Barca. Pha lập công này giúp Lewandowski trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 6 ghi bàn tại Champions League (37 tuổi 153 ngày) và bàn thắng thứ 106 cũng giúp anh trở thành người ghi bàn nhiều thứ ba, sau Leo Messi và Cristiano Ronaldo, tại Champions League.

Lewandowski ghi bàn vào lưới 39 đội bóng khác nhau

Chiến thắng này giúp Barcelona chiếm ưu thế ở 8/9 lần chạm trán các đội bóng CH Czech tại Champions League (hòa 1), đồng thời nuôi hy vọng giành vé trực tiếp vào vòng knock-out dù tạm xếp bên ngoài Top 8 sau lượt trận này. "La Blaugrana" vẫn còn một trận đấu nữa trên sân nhà gặp Copenhagen để mong cải thiện thứ hạng.

Barcelona tiến sát vòng 1/8

Trong khi đó, Slavia Prague đã chính thức bị loại với vị trí thứ 3 tính từ cuối bảng, gần như chỉ còn thi đấu vì danh dự ở lượt cuối trong chuyến làm khách trên sân của Paphos (Đảo Cyprus).