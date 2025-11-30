Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester United: Đại bàng hứa hẹn bay cao

Casemiro (phải) vắng mặt sẽ là tổn thất không nhỏ cho Manchester United

Crystal Palace đang bay cao và lần đây là hiếm hoi trong lịch sử họ sắm vai kẻ chiếu trên trong trận gặp Manchester United. Đại bàng thắng ba trong 4 trận bất bại trước Manchester United tại Ngoại hạng Anh, giữ sạch lưới trong cả 4 trận cầu đó.

Thậm chí, lúc này họ lại đứng trên Manchester United đến 6 bậc trên bảng xếp hạng, nên xếp họ vào thế chiếu trên là điều tất yếu. Bên cạnh những dấu hiệu cải thiện gần đây ở hàng thủ, cần lưu ý rằng Crystal Palace chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn mỗi trận trong 5 trận sân nhà gần nhất. HLV Oliver Glasner có thể tin tưởng vào những cầu thủ chủ chốt khi Đại bàng không lắng gì chuyện chấn thương.

Mặc dù ghi bàn khá tốt trên sân khách (1,75 bàn mỗi trận trong 4 trận gần nhất), Manchester United có rất ít cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đụng độ vào Chủ nhật (19 giờ ngày 30-11) do hàng thủ yếu kém. Với việc đoàn quân của Ruben Amorim để thủng lưới 2,20 bàn mỗi trận trong 10 chuyến làm khách gần nhất. Tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro vắng mặt vì án treo giò, nhưng Amorim có đủ những cầu thủ đẳng cấp để lấp đầy khoảng trống.

Hãng thống kê Opta chọn cửa thắng cho Palace trận này đến 54,1% bởi Đại bàng bất bại trong 12 trận sân nhà (thắng 6, hòa 6) gần nhất, một chuỗi trận dài từ tháng 2 đến giờ. Ngược lại, Manchester United chỉ thắng 3 trong 26 trận đối đầu với các đội bóng London (hòa 7, thua 16).

Các chuyên gia dự đoán cũng không ủng hộ Manchester United trong chuyến du hành này. Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán Palace thắng với tỉ số 1-0. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số hòa 1-1, còn cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Palace thắng 2-1.

Dự đoán: Crystal Palace - Manchester United 2-1

Đối đầu trực tiếp

02-2-2025 Manchester Utd Crystal Palace 0-2 21-9-2024 Crystal Palace Manchester Utd 0-0 06-5-2024 Crystal Palace Manchester Utd 4-0 30-9-2023 Manchester Utd Crystal Palace 0-1 04-2-2023 Manchester Utd Crystal Palace 2-1 18-1-2023 Crystal Palace Manchester Utd 1-1 22-5-2022 Crystal Palace Manchester Utd 1-0 05-12-2021 Manchester Utd Crystal Palace 1-0 03-3-2021 Crystal Palace Manchester Utd 0-0 19-9-2020 Manchester Utd Crystal Palace 1-3





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/11 19:00 [5] Crystal Palace - Manchester Utd [10] 2.025 0 : 1/4 1.85 1.975 2 3/4 1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Crystal Palace đã chấp Manchester United đồng nửa, ăn đủ, thua 85 – một khoảng cách rất nhỏ. Đến tối qua, giá có dịch chuyển thành ăn 97, thua 90. Nhưng sáng nay trở lại thành ăn đủ, thua 9. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn, bởi Manchester United giờ đây không còn là một đội bóng lớn để có thể khuynh đảo thế trận.

Tỉ số phổ biến nhất là kết quả hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc cửa thắng của Palace được chọn nhiều hơn, như 2-1 có giá 8.8, 1-0 có giá 9.2, còn 2-0 là đặt 1 ăn 12. Ngược lại, chỉ những ai liều lĩnh mới chọn Manchester United khi 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 10, 0-1 ăn 11, còn 0-2 ăn đến 17.



