HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người bán hàng rong ở Nha Trang gây sốt toàn cầu

Theo tienphong.vn

Video ghi lại màn đối đáp bằng tiếng Anh giữa một người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển Nha Trang và du khách người Anh thu hút hàng triệu lượt xem.

Trên trang cá nhân Local Lou (Louis) - một du khách Anh tại Việt Nam - video ghi lại màn đối đáp giữa anh và người phụ nữ bán hoa quả tên Mai ở Nha Trang bất ngờ gây sốt.

Video có tựa đề Mango pineapple banana, mở đầu với khoảnh khắc Louis tiến lại gần người phụ nữ bán hoa quả và cất tiếng chào: “Hello”. Người phụ nữ đáp lại bằng câu hát nổi tiếng: “Hello, is it me you’re looking for?” (Xin chào, có phải em là người anh đang kiếm tìm?) - lời mở đầu trong bản tình ca Hello của Lionel Richie (phát hành năm 1984).

img

img

Chủ kênh Local Lou và người bán hoa quả ở Nha Trang.

Lời đáp khiến du khách Anh ngỡ ngàng. Người bán hoa quả sau đó ngân nga: “Mango, pineapple, banana, watermelon” (xoài, dứa, chuối, dưa hấu) theo giai điệu, tạo cảm giác như đang biểu diễn một ca khúc quảng bá trái cây.

Local Lou thích thú nói: “I miss you” (anh nhớ em), người phụ nữ lại đáp: “I love you number one” (em yêu anh số một). Chưa dừng lại, khi anh tiếp lời: “I love you number two, how are you?” (anh yêu em số hai, em khỏe không?). Cả hai cười thích thú sau màn đối đáp.

Biểu cảm và sự tự tin của người phụ nữ bán hoa quả ở Nha Trang tạo nên một màn giao tiếp hài hước, duyên dáng.

Cuối tháng 2, nhạc sĩ David Scott (The Kiffness) liên hệ với chủ kênh Local Lou đề nghị hợp tác, lồng nhạc biến lời bài hát thành giai điệu thú vị. Nhạc sĩ người Nam Phi đặt tên ca khúc là Mango, pineapple, banana, watermelon. Bài hát được David Scott đăng lên kênh YouTube hôm 28/2, thu hút 1 triệu lượt xem sau 5 ngày.

img

Tiếng rao của người phụ nữ được phối lại thành bài hát.

Trên Facebook của nam nhạc sĩ, sức lan tỏa của bài hát còn mạnh mẽ hơn với gần 10 triệu lượt xem và gần 200.000 lượt yêu thích. Ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động, gợi không khí mùa hè.

Cộng đồng mạng quốc tế và Việt Nam để lại bình luận khen ngợi người bán hoa quả có chất giọng tuyệt vời, lại có khiếu hài hước. Cư dân mạng Việt Nam liên tục bình luận địa chỉ bán hoa quả của chị Mai như một cách tranh thủ quảng bá du lịch Việt Nam đến thế giới. Sau khi bài hát trở nên nổi tiếng, Louis quay lại Nha Trang để tìm người phụ nữ trong video và mở bản nhạc được phối lại từ lời rao, khiến người phụ nữ thích thú.

Du khách Anh cho biết Nha Trang ít khi được khách quốc tế lựa chọn làm điểm đến đầu tiên khi sang Việt Nam. Louis muốn thay đổi điều đó và cho nhiều người biết đến nơi này hơn bởi ẩm thực, bãi biển, lối sống và con người Nha Trang đã chinh phục anh.

Đây cũng không phải lần đầu người bán hoa quả ở Nha Trang được dân mạng nước ngoài yêu thích bởi màn nói tiếng Anh lưu loát, hài hước. Năm 2019, chị Mai xuất hiện trên tạp chí Unilad của Anh với video "mời chào" khách mua hoa quả.

Tin liên quan

Kiến tạo tổ ấm giữa lòng phố biển Nha Trang

Kiến tạo tổ ấm giữa lòng phố biển Nha Trang

Là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Hưng Phú II mở đầu hành trình đưa mái ấm an cư đến người có thu nhập thấp.

Cồn cát lạ xuất hiện ở cửa biển Nha Trang thu hút du khách tham quan

(NLĐO) - Sau đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 1, tại khu vực cửa biển Nha Trang bất ngờ hình thành một cồn cát lớn thu hút nhiều người đến chụp ảnh

Sôi động Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2025, bao gồm 39 sự kiện, hoạt động

Nha Trang biển Nha Trang Hello bán hàng rong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo