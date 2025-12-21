Người cao tuổi TPHCM vui mừng vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

Ngày 21-12, khuôn viên Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người cao tuổi đến từ địa bàn các phường Xuân Hoà, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Vườn Lài, Diên Hồng và Hoà Hưng cùng tham gia chương trình "Khám chữa bệnh BHYT, tặng thẻ BHYT cho người cao tuổi - Đối tượng chính sách địa phương" do Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tổ chức. Đây là một trong những hoạt động của bệnh viện hưởng ứng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT

Có mặt từ rất sớm, ông Cao Xuân Thành (70 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) háo hức chờ đến lượt mình khám bệnh. "Tháng nào tôi cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nay nghe phường thông báo có chương trình khám bằng y học cổ truyền, tôi và vợ đi cùng. Không ngờ khám y học cổ truyền hay quá, còn được massage, châm cứu miễn phí. Sẵn dịp này, tôi và vợ quyết định chuyển BHYT về Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM" - ông Thành nói.

Người cao tuổi tại 6 phường ở TPHCM được khám bệnh

Trong khuôn khổ chương trình, 450 người cao tuổi được khám và điều trị miễn phí trong phạm vi quyền lợi BHYT, đồng thời được hỗ trợ toàn bộ phần chi phí chênh lệch ngoài BHYT. Bên cạnh đó, các cụ còn được trải nghiệm nhiều phương pháp y học cổ truyền không dùng thuốc như xoa bóp bấm huyệt, chườm dược liệu, điện châm, nhĩ châm, đầu châm… góp phần nâng cao sức khỏe, giảm đau nhức và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Điểm nhấn của chương trình là việc trao tặng 60 thẻ BHYT cho những người cao tuổi chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm, giúp các cụ có thêm điểm tựa trong việc chăm sóc sức khỏe lâu dài và tiếp cận dịch vụ y tế một cách bền vững.

Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng thẻ BHYT cho người dân được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân

Buổi sáng khép lại trong không khí ấm áp, với những nụ cười, những cái nắm tay và lời cảm ơn chân thành từ người dân dành cho đội ngũ y bác sĩ , nhân viên y tế.