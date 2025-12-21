Người cao tuổi TPHCM vui mừng vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người cao tuổi TPHCM vui mừng vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Người cao tuổi tại 6 phường TPHCM được khám bệnh y học cổ truyền, tặng thẻ BHYT để nâng cao sức khỏe

Ngày 21-12, khuôn viên Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người cao tuổi đến từ địa bàn các phường Xuân Hoà, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Vườn Lài, Diên Hồng và Hoà Hưng cùng tham gia chương trình "Khám chữa bệnh BHYT, tặng thẻ BHYT cho người cao tuổi - Đối tượng chính sách địa phương" do Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tổ chức. Đây là một trong những hoạt động của bệnh viện hưởng ứng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người cao tuổi TPHCM vui mừng vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT - Ảnh 1.

Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT

Có mặt từ rất sớm, ông Cao Xuân Thành (70 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) háo hức chờ đến lượt mình khám bệnh. "Tháng nào tôi cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nay nghe phường thông báo có chương trình khám bằng y học cổ truyền, tôi và vợ đi cùng. Không ngờ khám y học cổ truyền hay quá, còn được massage, châm cứu miễn phí. Sẵn dịp này, tôi và vợ quyết định chuyển BHYT về Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM" - ông Thành nói.

Người cao tuổi TPHCM vui mừng vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT - Ảnh 2.

Người cao tuổi tại 6 phường ở TPHCM được khám bệnh

Trong khuôn khổ chương trình, 450 người cao tuổi được khám và điều trị miễn phí trong phạm vi quyền lợi BHYT, đồng thời được hỗ trợ toàn bộ phần chi phí chênh lệch ngoài BHYT. Bên cạnh đó, các cụ còn được trải nghiệm nhiều phương pháp y học cổ truyền không dùng thuốc như xoa bóp bấm huyệt, chườm dược liệu, điện châm, nhĩ châm, đầu châm… góp phần nâng cao sức khỏe, giảm đau nhức và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Điểm nhấn của chương trình là việc trao tặng 60 thẻ BHYT cho những người cao tuổi chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm, giúp các cụ có thêm điểm tựa trong việc chăm sóc sức khỏe lâu dài và tiếp cận dịch vụ y tế một cách bền vững.

Người cao tuổi TPHCM vui mừng vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT - Ảnh 3.

Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng thẻ BHYT cho người dân được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân

Buổi sáng khép lại trong không khí ấm áp, với những nụ cười, những cái nắm tay và lời cảm ơn chân thành từ người dân dành cho đội ngũ y bác sĩ , nhân viên y tế.

Tin liên quan

TPHCM: Dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 4 cơ sở y tế

TPHCM: Dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 4 cơ sở y tế

(NLĐO)- Người tham gia BHYT hiện đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại 4 cơ sở này được tạo điều kiện lựa chọn và đăng ký lại tại các cơ sở khác.

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

(NLĐO) - Nhiều người cao tuổi ở TPHCM thắc mắc cần làm những thủ tục gì để được cấp BHYT miễn phí khi thẻ hết hạn

Sắp có BHYT bổ sung: Người dân được hưởng thêm những gì?

(NLĐO) - Gói BHYT bổ sung được kỳ vọng giúp người dân giảm chi trả trực tiếp, mở rộng khả năng tiếp cận thuốc và dịch vụ y tế ngoài phạm vi BHYT hiện hành.

khám chữa bệnh Y học cổ truyền BHYT kiểm tra sức khỏe người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo