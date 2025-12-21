BHXH TPHCM vừa có thông báo về việc dừng thực hiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo Thông báo số 601/TB-BHXH ban hành ngày 16-12-2025, BHXH TPHCM cho biết sẽ dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 4 cơ sở y tế kể từ ngày 1-1-2026. Cụ thể, các cơ sở dừng đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu gồm: Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc (địa chỉ 368 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc); Trạm Y tế phường Khánh Hội (178 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội); Điểm Y tế 1 thuộc Trạm Y tế phường Khánh Hội (122/30A Tôn Đản, phường Khánh Hội); Trạm Y tế cơ quan thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn).

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

Việc dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở nêu trên được thực hiện theo quy định nhằm sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT không bị gián đoạn. Để tránh ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người dân, BHXH TPHCM đề nghị các cơ sở BHXH quận, huyện và TP Thủ Đức (cũ), các đại lý thu BHYT phối hợp hướng dẫn người tham gia BHYT chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sang các cơ sở y tế khác phù hợp ngay từ đầu năm 2026.

Người tham gia BHYT hiện đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại 4 cơ sở nêu trên được tạo điều kiện lựa chọn và đăng ký lại tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT khác trên địa bàn, đảm bảo thuận tiện trong việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định.

BHXH TPHCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan để rà soát, điều chỉnh danh sách cơ sở đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, phù hợp với năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của người dân, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT cho người tham gia.