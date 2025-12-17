Tặng thẻ BHYT cho người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 17-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng BHXH thành phố tổ chức chương trình "Tặng thẻ BHYT năm 2026", hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng thẻ BHYT miễn phí và quà cho 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Hưng, TPHCM. Đồng thời, trao biểu trưng phân bổ kinh phí cấp thẻ BHYT miễn phí cho các BHXH cơ sở nhằm trao đến tay những người dân khó khăn tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Ông Phan Hồng Ân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (bìa phải), chung vui cùng người dân khó khăn được nhận thẻ BHYT miễn phí

Theo ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, sau một thời gian ngắn phát động chương trình tặng thẻ BHYT miễn phí cho người dân khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của 194 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 2,85 tỉ đồng. Với sự chung tay, góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ngày càng có nhiều người dân khó khăn trên địa bàn thành phố được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương,

Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Phó Giám đốc BHXH TPHCM, trao biểu trưng phân bổ kinh phí cấp thẻ BHYT miễn phí cho các BHXH cơ sở

Theo đại diện BHXH TPHCM, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau", 5 năm qua, BHXH TP đã tổ chức nhiều đợt trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Mỗi sổ BHXH, mỗi tấm thẻ BHYT được trao đi không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là hy vọng để người dân khó khăn yên tâm hơn khi không may ốm đau, bệnh tật"- bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, chia sẻ.