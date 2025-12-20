HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Nhiều người cao tuổi ở TPHCM thắc mắc cần làm những thủ tục gì để được cấp BHYT miễn phí khi thẻ hết hạn

Ông Trần Văn Dương (phường Bình Tân, TPHCM) hỏi: "Tôi đã 70 tuổi, thẻ BHYT mua trước đó sẽ hết hạn vào tháng 6-2026. Tôi có cần làm thủ tục gì để được hưởng chính sách hỗ trợ BHYT miễn phí dành cho người cao tuổi?".

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn? - Ảnh 1.

Người cao tuổi TPHCM khám bệnh bằng thẻ BHYT

Cơ quan BHXH TPHCM trả lời: Người dân không phải thực hiện thêm thủ tục nào để được cấp thẻ BHYT miễn phí. Trước đó, để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng đối tượng, cơ quan này đề nghị UBND xã, phường, đặc khu khẩn trương lập và gửi danh sách người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi (theo mẫu đính kèm) về BHXH cơ sở trước ngày 25-11.

Những phường chưa từng cung cấp dữ liệu phải hoàn thành ngay để tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở danh sách do các phường cung cấp, BHXH cơ sở sẽ rà soát, đối chiếu lập thành 3 danh sách và gửi về cho UBND phường.

Danh sách 1: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi chưa tham gia BHYT hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ BHYT đã hết hạn.

Danh sách 2: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia BHYT theo nhóm BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Danh sách 3: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia BHYT hưởng chính sách hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56.

Những trường hợp người dân chưa có mã số BHXH thì cung cấp căn cước công dân/định danh cá nhân cho UBND các xã, phường, đặc khu để cơ quan BHXH cấp mã số BHXH. BHXH TPHCM phối hợp các phường rà soát dữ liệu để cấp thẻ BHYT cho những đối tượng này.

người cao tuổi căn cước công dân BHYT định danh cá nhân bảo hiểm xã hội
