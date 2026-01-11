HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tặng thẻ BHYT, quà Tết, khám bệnh miễn phí cho 100 hộ dân xã Hồ Tràm

Ngọc Giang

(NLĐO)- Các hoạt động ý nghĩa này do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bảo hiểm xã hội thành phố và Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp thực hiện

Ngày 11-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồ Tràm.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế và 100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồ Tràm. Mỗi phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng.

Tặng thẻ BHYT, quà Tết cho 100 hộ dân khó khăn tại xã Hồ Tràm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cùng các đơn vị trao quà Tết cho các hộ khó khăn xã Hồ Tràm

Toàn bộ kinh phí được vận động từ sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thông qua Quỹ Vì người nghèo TPHCM.

Song song với hoạt động trao quà, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức khám bệnh, đo huyết áp, tư vấn bệnh nội - ngoại tổng quát, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật cho hơn 100 người dân địa phương. Hoạt động này góp phần giúp người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe.

Tặng thẻ BHYT, quà Tết cho 100 hộ dân khó khăn tại xã Hồ Tràm - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định kiểm tra sức khỏe cho người dân

Cùng ngày, Hội Nông dân TP HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026", trao tặng 25 suất quà cho học sinh là con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuyên Mộc, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập, đón Tết đủ đầy hơn.

Trước đó, đoàn công tác đã tham dự lễ khánh thành công trình "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh" tại xã Hồ Tràm - công trình mang ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.

