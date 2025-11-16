Người có thói quen ngậm tăm xỉa răng cần cảnh giác điều này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người có thói quen ngậm tăm xỉa răng cần cảnh giác điều này

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Bác sĩ cảnh báo nhóm người có nguy cơ cao về tai nạn ngậm tăm xỉa răng là người cao tuổi, trẻ em, người nghiện rượu, bệnh nhân rối loạn tâm thần...

Ngày 16-11, BS Nguyễn Hoàng Phúc, Khoa Gây mê hồi sức-Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết nơi đây vừa tiếp nhận người đàn ông 39 tuổi bị tai nạn hy hữu khi thủng đại tràng vì ngậm tăm. 

Ai có thói quen xỉa răng bằng tăm tre nên chú ý điều này - Ảnh 1.

Với những dị vật nhọn hoặc thon dài như tăm tre, xương cá, nguy cơ thủng ruột có thể lên tới 15–35%

Nguy hiểm từ ngậm tăm, thói quen tưởng chừng vô hại

Trước khi nhập viện 10 ngày, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng đau dữ dội.  Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện bệnh nhân vô tình nuốt phải cây tăm tre khi đang ngậm tăm sau bữa ăn.

Bệnh nhân được chụp CT-scan, kết quả, một dị vật dài 48 mm có khả năng xuyên thành đại tràng góc lách, kèm theo dày phù nề thành đại tràng và thâm nhiễm mỡ xung quanh. 

Nhanh chóng, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ phát hiện cây tăm nhọn đã xuyên thủng đại tràng, gây viêm phúc mạc khu trú. Dị vật được lấy ra, lỗ thủng đại tràng được khâu kín, ổ bụng làm sạch. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Ngậm vật nhọn thon dài, nguy cơ thủng ruột tăng đến 35%

Theo BS Phúc, hầu hết dị vật nuốt phải có thể tự đi qua đường tiêu hóa mà không gây biến chứng. Tuy nhiên, với những dị vật nhọn hoặc thon dài như tăm tre, xương cá, nguy cơ thủng ruột có thể lên tới 15–35%. 

Những vị trí dễ bị thủng nhất bao gồm hồi tràng, đại tràng, tá tràng và dạ dày. Tăm tre là một trong những dị vật nguy hiểm, thường xuyên được ghi nhận trong các ca thủng ruột.



Tin liên quan

Người đàn ông thủng ruột thừa vì thói quen "ngậm tăm"

Người đàn ông thủng ruột thừa vì thói quen "ngậm tăm"

(NLĐO)- Người đàn ông 38 tuổi ở Hà Nội đã phải cấp cứu vì đau ruột thừa nhưng điều các bác sĩ bất ngờ là thủ phạm gây bệnh lại từ chính thói quen thường ngày của rất nhiều người.

Nguy kịch do ngậm tăm ngủ lúc quá chén

(NLĐO)- Bệnh viện Bình Dân TP HCM vừa phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dị vật cho một người đàn ông bị tai nạn hy hữu tăm chui vào bụng khi ngủ.

Vừa ngủ vừa ngậm tăm, người đàn ông bị đâm thủng ruột

(NLĐO)- Ngậm tăm rồi ngủ quên và không may nuốt chiếc tăm nhọn dài 7 cm vào bụng khiến ông N.V.T (Nghệ An) bị thủng ruột, phải nhập viện.

Bệnh viện Nhân dân 115 nguy cơ cao thủng ruột rối loạn tâm thần ngậm tăm người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo