Người có thói quen ngậm tăm xỉa răng cần cảnh giác điều này

Ngày 16-11, BS Nguyễn Hoàng Phúc, Khoa Gây mê hồi sức-Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết nơi đây vừa tiếp nhận người đàn ông 39 tuổi bị tai nạn hy hữu khi thủng đại tràng vì ngậm tăm.

Với những dị vật nhọn hoặc thon dài như tăm tre, xương cá, nguy cơ thủng ruột có thể lên tới 15–35%

Nguy hiểm từ ngậm tăm, thói quen tưởng chừng vô hại

Trước khi nhập viện 10 ngày, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng đau dữ dội. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện bệnh nhân vô tình nuốt phải cây tăm tre khi đang ngậm tăm sau bữa ăn.

Bệnh nhân được chụp CT-scan, kết quả, một dị vật dài 48 mm có khả năng xuyên thành đại tràng góc lách, kèm theo dày phù nề thành đại tràng và thâm nhiễm mỡ xung quanh.

Nhanh chóng, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ phát hiện cây tăm nhọn đã xuyên thủng đại tràng, gây viêm phúc mạc khu trú. Dị vật được lấy ra, lỗ thủng đại tràng được khâu kín, ổ bụng làm sạch. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Ngậm vật nhọn thon dài, nguy cơ thủng ruột tăng đến 35%

Theo BS Phúc, hầu hết dị vật nuốt phải có thể tự đi qua đường tiêu hóa mà không gây biến chứng. Tuy nhiên, với những dị vật nhọn hoặc thon dài như tăm tre, xương cá, nguy cơ thủng ruột có thể lên tới 15–35%.

Những vị trí dễ bị thủng nhất bao gồm hồi tràng, đại tràng, tá tràng và dạ dày. Tăm tre là một trong những dị vật nguy hiểm, thường xuyên được ghi nhận trong các ca thủng ruột.







