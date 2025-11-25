HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người cứu hộ đánh rơi điện thoại trong lũ và câu chuyện nhân văn phía sau

B.Vân

(NLĐO) - Trong lúc cứu hộ tại vùng lũ Gia Lai, anh Nguyễn Thành Hiếu đánh rơi điện thoại và bất ngờ được chính người mình cứu trả lại.

Trong những ngày lũ dữ ở Gia Lai, câu chuyện về anh Nguyễn Thành Hiếu, thành viên Đội xuồng hơi thể thao – cứu hộ Đà Nẵng, đã khiến nhiều người xúc động bởi sự tử tế được trao đi và quay trở lại đầy bất ngờ. Anh Hiếu vừa chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội ngày 25-11.

Theo anh Hiếu, vào ngày 20-11, khi tiếp cận thôn Giang Nam, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), nước đã dâng quá nửa nhà. Trong lúc hỗ trợ hai mẹ con mắc kẹt thoát khỏi vùng ngập sâu, anh Hiếu sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại xuống sân, chìm mất trong dòng nước đục. Dù đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm giúp, anh không hy vọng nhiều.

Câu chuyện nhân văn của người cứu hộ đánh rơi điện thọai trong lũ ở Gia Lai - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thành Hiếu tham gia cứu hộ trong đợt lụt vừa qua ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk

Đến chiều 23-11, khi nước bắt đầu rút, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ thông báo đã nhặt được chiếc điện thoại của anh. Điều khiến anh xúc động hơn là người nhặt được lại chính là người mẹ mà anh vừa cứu trước đó. "Không có các anh, chắc mẹ con tôi không còn đứng đây để trả lại điện thoại cho anh - người phụ nữ nói trong lúc trao trả lại điện thoại.

Mang điện thoại đến tiệm sửa, anh Hiếu một lần nữa bất ngờ khi chủ tiệm nhất quyết sửa miễn phí sau khi nghe câu chuyện anh đánh rơi máy trong lúc đi cứu hộ. "Điện thoại không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tấm lòng của người dân giữ gìn trả lại và cả sự trân trọng của chủ tiệm mới là điều khiến tôi quý nhất" - anh Hiếu chia sẻ.

Câu chuyện nhân văn của người cứu hộ đánh rơi điện thọai trong lũ ở Gia Lai - Ảnh 2.

Anh Hiếu được người phụ nữ mình cứu hộ trả lại điện thoại bị đánh rơi

Trong những ngày lũ lớn, anh Hiếu không chỉ nhận lại được tài sản đã mất mà còn 3 lần trả lại điện thoại nhặt được trên xuồng cứu hộ cho người dân chạy nạn. Tất cả đều được anh đăng lên mạng xã hội tìm chủ và trao trả đầy đủ.

Theo anh Hiếu, 5 ngày cùng đội xuồng hơi vào vùng ngập Gia Lai là những ngày không thể nào quên. "Lũ dữ, tiếp cận khó khăn, nhiều người già và bệnh không thể tự thoát. Nhưng chỉ cần cứu thêm được một người, mọi mệt mỏi đều tan biến" - anh nói.


    Thông báo