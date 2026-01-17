Vũ Mạnh Cường đắt sô dẫn lễ trao giải

Vũ Mạnh Cường - MC đắt sô hiện nay

Vũ Mạnh Cường vừa dẫn chương trình trao Giải Cánh diều 2025

Vũ Mạnh Cường lại một lần nữa chứng tỏ được sự xuất sắc của mình khi được giao trọng trách dẫn dắt Lễ trao Giải Cánh Diều Vàng 2025 cùng MC - diễn viên Lê Bống. Vũ Mạnh Cường đã thể hiện khả năng làm chủ sân khấu khi không chỉ tham gia vào việc điều phối chương trình mà còn tạo ra một không gian gần gũi, sang trọng và chia sẻ cảm xúc chân thành với khán giả.

Đặc biệt, hình ảnh "Tuấn Trần" chống nạng lên sân khấu để nhận giải đã làm Vũ Mạnh Cường xúc động lớn. Cảm giác ấy ngập tràn trong suy nghĩ của anh và đã được bộc phát qua những lời nói không có trong kịch bản: "Chúng ta đang thấy một hình ảnh vô cùng xúc động - nam diễn viên Tuấn Trần đang di chuyển trên đôi nạng để lên sân khấu nhận giải Cánh Diều Vàng hạng mục "Nam Diễn viên chính phim truyện Điện ảnh xuất sắc". Điều đó cho chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn về những cống hiến hết mình cho nghệ thuật của những người nghệ sĩ." Điều này không chỉ giúp khán giả biết được nghị lực của người nghệ sĩ mà còn gửi đi thông điệp về sự cống hiến của nghệ thuật.

Vũ Mạnh Cường - ứng viên sáng giá Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Vũ Mạnh Cường từng chiến thắng Giải Mai Vàng hạng mục "Người dẫn chương trình được yêu thích nhất"

Khi tiếp tục được chọn dẫn dắt cho Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31, Vũ Mạnh Cường đã không khỏi tự hào và vui mừng khi anh đã từng nhiều lần được đảm nhận vai trò cầm trịch Lễ trao giải danh giá này. Ngoài ra, việc lựa chọn Cường cho vị trí dẫn dắt Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 cũng là một minh chứng cho sự công nhận của ban tổ chức và khán giả.

Năm nay, Vũ Mạnh Cường là ứng viên sáng giá của Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở hạng mục "Người dẫn chương trình được yêu thích nhất". Anh đã có một chặng đường dài phấn đấu với sự yêu thích từ khán giả và số phiếu bầu chọn liên tục đứng đầu trong nhiều tuần liền.

Vũ Mạnh Cường từng dẫn Lễ trao Giải Mai Vàng

Anh cho biết: "Tôi vốn là người cầu toàn trong công việc, khi nhận một chương trình nào dẫn dắt tôi luôn đầu tư tâm sức tối đa nên đôi khi khá căng thẳng. Lần này hồi hộp nhân lên gấp bội khi tôi vừa tham gia dẫn dắt chương trình Lễ trao giải vừa háo hức chờ kết quả khi nằm trong top đề cử. Quả thật đây là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi muốn dấn thân"

Cảm giác vừa được công nhận và tôn vinh các nghệ sĩ tài năng là điều mà bất kỳ ai trong lĩnh vực giải trí đều mong muốn. Đối với Cường, đây không chỉ là một vinh dự mà còn là một động lực lớn để tiếp tục phấn đấu không ngừng, nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời hơn cho khán giả và đồng nghiệp.