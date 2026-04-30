HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân bắt đầu nô nức xuống phố, chờ xem pháo hoa

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Từ Nam ra Bắc, đêm 30-4 là dịp để người dân cả nước cùng hòa chung niềm tự hào, hướng về lịch sử và tận hưởng không khí lễ hội sôi động.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) tối 30-4 đang lan tỏa sôi động trên khắp cả nước, với tâm điểm là các màn bắn pháo hoa và chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc tại TPHCM và nhiều địa phương.

TPHCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại 8 điểm vào tối 30-4. Trong ảnh: Trận địa pháo hoa được đặt tại Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương.

Đông đảo người dân xếp hàng vào tham quan Hội trường Thống nhất TPHCM vào chiều tối 30-4

Từ 17 giờ, người dân đến đông nghịt khu vực trước cổng Hội trường Thống nhất TPHCM

Tại TPHCM, 8 điểm bắn pháo hoa (3 tầm cao, 5 tầm thấp) đã sẵn sàng, đồng loạt khai hỏa từ 21 giờ, hứa hẹn mang đến "bữa tiệc ánh sáng" quy mô lớn, kết hợp âm nhạc và hiệu ứng hiện đại .

Công tác an ninh, phân luồng giao thông cũng được triển khai chặt chẽ để phục vụ người dân thưởng lãm.

Ở Đà Nẵng, nhiều tuyến đường trung tâm, khu vực cầu Rồng và ven sông Hàn được tổ chức lại giao thông, chuẩn bị cho các chương trình biểu diễn, lễ hội quy mô lớn.

Trong khi đó, Hà Nội diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Đáng chú ý, tại Đồng Nai, không khí lễ hội càng thêm đặc biệt khi địa phương chính thức vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Tối nay, 12 điểm bắn pháo hoa đồng loạt thắp sáng bầu trời, kết hợp các chương trình nghệ thuật chào mừng dấu mốc quan trọng này.

Trong đó, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra tại 2 phường Trấn Biên và Bình Phước, cùng 10 điểm bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra ở 10 xã vừa lên phường, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Từ Nam ra Bắc, đêm 30-4 không chỉ là thời khắc của ánh sáng và sắc màu, mà còn là dịp để người dân cả nước hòa chung niềm tự hào, hướng về lịch sử và tận hưởng không khí lễ hội sôi động.

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên.

Tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group tổ chức bắn pháo hoa hằng ngày tại Sun Porto Town, Sun Elite City (khu vực Ngọn Hải Đăng - đường Kỳ Quan), phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Việc bắn pháo hoa sẽ diễn ra lúc 21 giờ 30 phút mỗi ngày, từ ngày 30-4 đến 3-5.

Tại Cà Mau, địa điểm bắn pháo hoa tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, lúc 21 giờ ngày 30-4.


VIDEO: Đông nghẹt khách dự "đám cưới" hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên dịp 30-4

(NLĐO) - Sáng 30-4, người dân và du khách đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn tham dự “đám cưới” đặc biệt của 2 cá thể hươu cao cổ

Làm việc xuyên lễ 30-4 và 1-5, người lao động được trả lương thế nào?

(NLĐO) - Làm việc trong dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, người lao động được hưởng mức lương cao hơn đáng kể so với ngày thường

Gợi ý những điểm mua sắm "giá hời" tại TPHCM trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO)- Nhiều thương hiệu đồ ăn nhanh, thời trang, ngành hàng tiêu dùng... đang ưu đãi lên đến 50% trong dịp lễ 30-4, 1-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo