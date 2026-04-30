Người dân bắt đầu nô nức xuống phố, chờ xem pháo hoa

Không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) tối 30-4 đang lan tỏa sôi động trên khắp cả nước, với tâm điểm là các màn bắn pháo hoa và chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc tại TPHCM và nhiều địa phương.

TPHCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại 8 điểm vào tối 30-4. Trong ảnh: Trận địa pháo hoa được đặt tại Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương.

Đông đảo người dân xếp hàng vào tham quan Hội trường Thống nhất TPHCM vào chiều tối 30-4

Từ 17 giờ, người dân đến đông nghịt khu vực trước cổng Hội trường Thống nhất TPHCM

Tại TPHCM, 8 điểm bắn pháo hoa (3 tầm cao, 5 tầm thấp) đã sẵn sàng, đồng loạt khai hỏa từ 21 giờ, hứa hẹn mang đến "bữa tiệc ánh sáng" quy mô lớn, kết hợp âm nhạc và hiệu ứng hiện đại .

Công tác an ninh, phân luồng giao thông cũng được triển khai chặt chẽ để phục vụ người dân thưởng lãm.

Ở Đà Nẵng, nhiều tuyến đường trung tâm, khu vực cầu Rồng và ven sông Hàn được tổ chức lại giao thông, chuẩn bị cho các chương trình biểu diễn, lễ hội quy mô lớn.

Trong khi đó, Hà Nội diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Đáng chú ý, tại Đồng Nai, không khí lễ hội càng thêm đặc biệt khi địa phương chính thức vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Tối nay, 12 điểm bắn pháo hoa đồng loạt thắp sáng bầu trời, kết hợp các chương trình nghệ thuật chào mừng dấu mốc quan trọng này.

Trong đó, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra tại 2 phường Trấn Biên và Bình Phước, cùng 10 điểm bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra ở 10 xã vừa lên phường, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Từ Nam ra Bắc, đêm 30-4 không chỉ là thời khắc của ánh sáng và sắc màu, mà còn là dịp để người dân cả nước hòa chung niềm tự hào, hướng về lịch sử và tận hưởng không khí lễ hội sôi động.

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên. Tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group tổ chức bắn pháo hoa hằng ngày tại Sun Porto Town, Sun Elite City (khu vực Ngọn Hải Đăng - đường Kỳ Quan), phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Việc bắn pháo hoa sẽ diễn ra lúc 21 giờ 30 phút mỗi ngày, từ ngày 30-4 đến 3-5. Tại Cà Mau, địa điểm bắn pháo hoa tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, lúc 21 giờ ngày 30-4.



