Thời sự Chính trị

Người dân bị ép mua bảo hiểm khi vay vốn, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì?

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm tuyệt đối hành vi ép buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn.

Ngày 18-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Bảo hiểm qua ngân hàng: Quy định mới và những vấn đề cần giải quyết - Ảnh 1.

Đại biểu Hà Sỹ Huân tham gia thảo luận tại hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Tham gia thảo luận, đại biểu Hà Sỹ Huân (đoàn Thái Nguyên) quan tâm đến quy định về giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Thông tư 34 ngày 30-6-2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn.

Tuy nhiên, từ thực tiễn, đại biểu Huân cho biết vẫn còn tồn tại tình trạng "ép" khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn. Vì vậy, ông kiến nghị khi sửa đổi luật, cần đặt hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, có giám sát, chế tài nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm.

Vị đại biểu đoàn Thái Nguyên kiến nghị quy định rõ ràng về minh bạch giữa hoạt động tư vấn bảo hiểm và cho vay, huy động vốn của ngân hàng, cấm tuyệt đối các hành vi ép mua bảo hiểm khi vay vốn. Đồng thời, tăng cường chế tài đối với ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm khi vi phạm nguyên tắc tư vấn.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Lâm Đồng) nêu rõ dự thảo luật bổ sung theo hướng cho phép cá nhân làm đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thể đồng thời làm đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm khác và ngược lại.

Ông Nguyễn Hữu Thông nhìn nhận, cơ chế bán chéo sản phẩm bảo hiểm trong điều kiện hệ thống giám sát hiện nay của hoạt động đại lý bảo hiểm còn nhiều bất cập, quy định này tiềm ẩn rủi ro, xung đột lợi ích. Theo ông Thông, trên thực tế, người dân vẫn phản ánh về việc bị tư vấn không đúng sản phẩm, bị ép mua bảo hiểm thông qua kênh ngân hàng, kênh đại lý.

Do đó, ông lo ngại nếu mở rộng bán chéo mà không tăng cường các biện pháp yêu cầu pháp lý và cơ chế kiểm soát thì rất khó khắc phục được tình trạng này. Vị đại biểu đoàn Lâm Đồng kiến nghị nếu cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn lựa chọn phương án cho phép bán chéo thì dự thảo luật cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn.

Bảo hiểm qua ngân hàng: Quy định mới và những vấn đề cần giải quyết - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Phạm Thắng

Tham gia giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu rõ thời gian qua, có tình trạng nhân viên ngân hàng bán gây nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và ngân hàng.

Theo Bộ trưởng, Luật Tổ chức tín dụng đã quy định rõ cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài, người quản lý, người lao động, nhân viên tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Mặt khác, Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng nghiêm cấm việc đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, các văn bản hướng dẫn cũng quy định rất chặt chẽ việc tư vấn, ghi âm để nâng cao chất lượng đại lý.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định nhằm hạn chế tình trạng này.

ngân hàng thương mại bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ đại lý bảo hiểm Quốc hội thảo luận luật kinh doanh bảo hiểm
