Người dân cùng bàn chuyện quản lý đô thị: Cách làm hay từ một phường ở TPHCM

Ngày 29-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM đã tổ chức hội nghị "Tháng nghe dân nói" với chuyên đề về quản lý đô thị - vệ sinh môi trường tại khu dân cư, chung cư, nhà trọ"; kết hợp cùng với mô hình Cà phê sáng Đại đoàn kết.

Qua mô hình "Tháng nghe dân nói" kết hợp "Cà phê sáng", phường Bình Thạnh đã trực tiếp lắng nghe, giải quyết các bức xúc về đô thị, như rác, chó thả rong...

Tại hội nghị, trong không khí cởi mở nhưng thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu và nhân dân đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến thực trạng quản lý đô thị và vấn đề vệ sinh môi trường tại khu dân cư, chung cư và nhà trọ.

Người dân nêu ý kiến về các vấn đề đô thị

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thực tiễn như: tình trạng lấn chiếm vỉa hè; quản lý rác thải sinh hoạt tại các khu nhà trọ; việc phân loại rác tại nguồn tại các chung cư; giữ gìn mỹ quan đô thị tại các tuyến hẻm; tình trạng chó thả rong phóng uế…

Sau đó, đại diện lãnh đạo phường đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp, mô hình hay, cách làm hiệu quả đã và đang được triển khai.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, phát biểu tại hội nghị

Hội nghị không chỉ là diễn đàn để chính quyền lắng nghe, mà còn là nơi phát huy vai trò "cầu nối" của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thông qua hoạt động này, các tổ chức đã nắm bắt kịp thời những nhu cầu, bức xúc chính đáng của nhân dân để tổng hợp, báo cáo và phối hợp với chính quyền đưa ra các giải pháp kịp thời, sát thực tế.



Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, khẳng định chương trình "Tháng nghe dân nói" lần nữa khẳng định phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào công tác điều hành, quản lý đô thị trên địa bàn phường.