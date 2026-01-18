Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết

Sáng 18-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ "Bước chân nghĩa tình - gắn kết yêu thương".



Thông qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã vận động hơn 1,6 tỉ đồng.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết trong năm 2025, phường đã chăm lo cho các đối tượng với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết địa phương mong muốn thông qua chương trình vận động chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời là dịp để mỗi cá nhân, tập thể cùng góp sức lan tỏa yêu thương, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực" - bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa chia sẻ.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh tiếp nhận sự ủng hộ và trao thư cảm đơn cho đơn vị đóng góp

Trong năm 2025, công tác an sinh xã hội của phường đã đạt được những kết quả rất thiết thực.

Phường đã trao 2.424 phần quà đến hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 102 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh vượt khó, hiếu học; sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết... với tổng kinh phí chăm lo hơn 1,5 tỉ đồng.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại chương trình đi bộ sáng 18-1 ở Bình Thạnh: