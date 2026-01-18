HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết

PHAN ANH

(NLĐO) - Trong năm 2025, phường Bình Thạnh đã trao 2.424 phần quà, 102 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ... kịp thời chăm lo cho các hộ khó khăn với hơn 1,5 tỉ đồng

Sáng 18-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ "Bước chân nghĩa tình - gắn kết yêu thương".

Thông qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã vận động hơn 1,6 tỉ đồng.

Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết - Ảnh 1.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết trong năm 2025, phường đã chăm lo cho các đối tượng với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết địa phương mong muốn thông qua chương trình vận động chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời là dịp để mỗi cá nhân, tập thể cùng góp sức lan tỏa yêu thương, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực" - bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa chia sẻ.

Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh tiếp nhận sự ủng hộ và trao thư cảm đơn cho đơn vị đóng góp

Trong năm 2025, công tác an sinh xã hội của phường đã đạt được những kết quả rất thiết thực.

Phường đã trao 2.424 phần quà đến hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 102 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh vượt khó, hiếu học; sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết... với tổng kinh phí chăm lo hơn 1,5 tỉ đồng.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại chương trình đi bộ sáng 18-1 ở Bình Thạnh:
Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết - Ảnh 3.

Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết - Ảnh 4.

Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết - Ảnh 5.

Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết - Ảnh 6.

Một buổi đi bộ, phường Bình Thạnh - TPHCM vận động hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết - Ảnh 7.

Công đoàn phường Bình Thạnh đặt mục tiêu phát triển 1.200 đoàn viên trong 5 năm tới

Công đoàn phường Bình Thạnh đặt mục tiêu phát triển 1.200 đoàn viên trong 5 năm tới

(NLĐO)- Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Bình Thạnh đề ra 13 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ quan trọng

Đẩy mạnh thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm ở phường Bình Thạnh, TP HCM

(NLĐO)- Phường Bình Thạnh tập trung triển khai các công trình trọng điểm, trong đó có dự án nạo vét rạch Xuyên Tâm

TP HCM: Phường Bình Thạnh khen thưởng CB-CC thực hiện tốt chính quyền địa phương 2 cấp

(NLĐO)- Sau hơn 2 tháng thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Bình Thạnh đã bước đầu tạo những chuyển biến rõ rệt, phục vụ nhân dân tốt hơn

