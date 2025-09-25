HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả

QUỐC ANH

(NLĐO) - Đội ngũ cán bộ, công chức TP HCM đang từng ngày, từng giờ nỗ lực phục vụ người dân, hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 25-9, tổ đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị số 4 Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM) tiếp xúc cử tri phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài, phường Diên Hồng, trước kỳ họp thứ 10.

- Ảnh 1.

Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri 3 phường: Hòa Hưng, Vườn Lài, Diên Hồng.

Tổ đại biểu gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Trần Hoàng Ngân.

Cử tri quan tâm nhiều vấn đề

Tại hội nghị, cử tri phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm như bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tội phạm công nghệ cao; giao thông đô thị...

- Ảnh 2.

Cử tri Vũ Văn Giác kiến nghị sớm xây dựng các bãi xe ngầm ở trung tâm thành phố.

Cử tri Vũ Văn Giác (phường Diên Hồng) kiến nghị thành phố sớm triển khai các bãi xe ngầm ở khu vực trung tâm để giải quyết tình trạng xe đậu lấn chiếm lòng, lề đường. Xe đậu tràn lan gây mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân và mất mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, cử tri bày tỏ quan tâm đến nhiều nội dung của kỳ họp Quốc hội sắp tới như Luật An ninh mạng. Cử tri Lê Kim Minh (phường Vườn Lài) cho rằng cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý nhanh, mạnh, hiệu quả đối với những thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết thay mặt tổ đại biểu, ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM sẽ tổng hợp ý kiến cử tri và chuyển tới cơ quan thẩm quyền.

- Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi với cử tri 3 phường.

Không có phản ánh CB-CC gây phiền hà

Phó Bí Thư Thành ủy chia sẻ qua gần 90 ngày bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản bảo đảm phục vụ được cho người dân trên địa bàn, không để gián đoạn, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước trên địa bàn.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, đội ngũ cán bộ, công chức thành phố từng ngày, từng giờ nỗ lực phục vụ người dân, hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, trong quá trình triển khai nhiệm vụ cũng còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ do quy định pháp luật đang dần hoàn thiện.

Người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả - Ảnh 1.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả.

"Trong kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ sửa đổi nhiều luật để bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp để làm sao các cơ quan vận hành thông suốt và phục vụ tốt nhất cho người dân, trong đó có người dân thành phố" – bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ có thời điểm chưa thật sự thông suốt, cũng có thể có việc chậm trễ nhưng người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả.

Một điều đáng ghi nhận và Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm vui đó là không có ý kiến người dân phản ánh cán bộ, công chức gây phiền hà.

chính quyền địa phương đại biểu quốc hội
