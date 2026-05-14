Người dân Gia Lai đổ xô tìm xác ve sầu bán giá cao

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Giá xác ve sầu tới 2 triệu đồng mỗi kg khiến nhiều người dân ở Gia Lai đổ xô tìm kiếm bán cho thương lái.

Ngày 14-5, anh Đinh S. (trú xã Ayun, tỉnh Gia Lai) đang cùng nhiều người khác đến các vườn cà phê, bời lời trên địa bàn tìm nhặt xác ve sầu để về bán cho thương lái.

Theo anh Đinh S, bắt đầu từ giữa tháng 4, nhiều thương lái trên địa bàn đặt mua xác ve sầu nên anh đã bỏ công đi tìm nhặt xác ve sầu về bán. 

Anh Đinh S. tìm kiếm xác ve sầu chủ yếu tại các vườn cà phê, bời lời trên địa bàn. Nhiều hôm, anh Đinh S. còn sang cả những xã lân cận như Mang Yang, H'ra... để tìm xác ve sầu.

Người dân Gia Lai đổ xô tìm xác ve sầu bán với giá cao kỷ lục 2026 - Ảnh 1.

Thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến khu vực nương rẫy, ven rừng tìm nhặt xác ve sầu về bán

"Hiện nay giá xác ve sầu nhỏ là 600.000 đồng/kg, còn ve sầu lớn là gần 2 triệu đồng/kg. Nếu chịu khó đi tìm, mỗi ngày tôi tìm được khoảng vài lạng tới gần 1 kg thì cho thu nhập tốt" - anh Đinh S. nói rồi cho biết đã huy động cả vợ, con tham gia tìm xác ve sầu về bán.

Tại nhiều khu vực khác của tỉnh Gia Lai như tại xã Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Khươl..., không khó để bắt gặp những bảng hiệu "thu mua xác ve sầu".

Bà Nguyễn Thị Thanh T. (trú xã Bàu Cạn) cho biết đã làm nghề thu mua xác ve sầu khoảng 3 năm nay. Khi vào mùa, mỗi ngày bà thu mua được hàng chục ký xác ve sầu. 

Sau khi thu gom của người dân, xác ve sầu sẽ được phân loại to, nhỏ khác nhau rồi gửi bán lại cho thương lái các tỉnh phía Bắc. 

"Những năm trước đây, xác ve sầu trên 2,5 triệu đồng/kg, nhưng năm nay giá giảm chỉ còn gần 2 triệu đồng/kg" - bà Nguyễn Thị Thanh T. cho biết.

Người dân Gia Lai đổ xô tìm xác ve sầu bán với giá cao kỷ lục 2026 - Ảnh 3.

Số lượng lớn xác ve sầu được một đại lý thu mua

Người dân Gia Lai đổ xô tìm xác ve sầu bán với giá cao kỷ lục 2026 - Ảnh 4.

Đi dọc các tuyến đường tại tỉnh Gia Lai có thể dễ dàng bắt gặp những biển hiệu thu mua xác ve sầu

Ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai, cho biết qua nắm thông tin trên địa bàn có tình trạng người dân đi nhặt xác ve sầu về bán cho thương lái. Hiện nay chính quyền đang rà soát các quy định của pháp luật để có hướng tuyên truyền, xử lý phù hợp.

Còn ông Nguyễn Thành Vĩnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cho biết hiện nay chưa có quy định cấm việc nhặt xác ve sầu. Thực tế việc nhặt xác ve sầu cũng không tác động trực tiếp đến tài nguyên rừng. 

"Chúng tôi đã kiến nghị các địa phương kiểm tra, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng trong quá trình đi nhặt xác ve sầu" - ông Vĩnh nói.

Trong y học cổ truyền, xác ve sầu được gọi là "thuyền thoái", được dùng hỗ trợ điều trị các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, trẻ khóc đêm, viêm da...

Quản lý thị trường trả lại 80 kg xác ve sầu khô

Quản lý thị trường trả lại 80 kg xác ve sầu khô

(NLĐO) - Sau khi chủ hàng cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, quản lý thị trường đã trả lại 80 kg xác ve sầu khô.

Chủ lô hàng "xác ve sầu không chứng minh được nguồn gốc" có bị xử phạt?

(NLĐO) - Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng xác ve sầu, chủ hàng có thể bị xử phạt hành chính tới 50 triệu đồng và bị tịch thu lô hàng.

Quản lý thị trường thông tin vụ kiểm tra xe khách chở xác ve sầu xôn xao dư luận

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, 80 kg xác ve sầu khô trên xe khách bị tạm giữ do tài xế không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc theo quy định.

