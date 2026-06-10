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Thời sự

Người dân giao nộp con vật nặng chưa đầy 1 kg, thuộc loại cực kỳ nguy cấp

Q.Nhật

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận con vật nặng chưa đầy 1 kg từ người dân giao nộp, cơ quan chức năng xác định đây là loại cực kỳ nguy cấp.

Ngày 10-6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã phối hợp UBND xã A Lưới 5 tiến hành bàn giao một cá thể rùa hộp trán vàng cho cơ quan chức năng để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Người dân giao nộp động vật cực kỳ nguy cấp Tại TP Huế , rùa hộp trán vàng được cứu - Ảnh 1.

Bàn giao cá thể rùa đến cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về với thiên nhiên.

Trước đó, chiều 8-6, một người dân trên địa bàn xã A Lưới 5 tự nguyện giao nộp cho Đồn Biên phòng Hương Nguyên một cá thể rùa nặng khoảng 0,9 kg.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể rùa hộp trán vàng thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm Nhóm IIB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể rùa có tình trạng sức khỏe tốt. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao cá thể rùa cho đơn vị chuyên trách để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn theo quy định của pháp luật.

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